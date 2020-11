Albert Arenas es corona campió del món de Moto3

Albert Arenas és el nou campió del mundial de Moto3. El gironí ha tancat la temporada en la màxima expressió del tàndem tensió i adrenalina en un Gran Premi de Portugal a 'tot o res', jugant amb els seus vuit punts d'avantatge en la classificació. Ha estat la cursa més espectacular del calendari postconfinament, demostrant que el motociclisme té vida més enllà de Márquez, Rossi i ara també Joan Mir. Arenas s'ha endut el títol des de la dotzena posició. L'estratègia conservadora ha amenaçat el desenllaç fins a la línia de meta. La lluita a tres bandes amb Ai Ogura (Honda) i Tony Arbolino (Honda) s'ha fet més crua amb cada volta.

Que el campió no busqués ritme de victòria ha obert l'escenari de les possibilitats. L'esquema de la sensatesa ha saltat pels aires a l'equador de la prova. Ha estat el joc de les dinàmiques. Ogura ha començat discret entre la por i la paciència d'esperar el moment de buscar el 'all in'. Arbolino era una amenaça satèl·lit començant des del 27è lloc. L'italià ha generat pànic amb una remuntada de competidor nat, entrant en el top10 amb convicció. Ha passat d'autodescartar-se en la sessió de classificació a avançar Arenas en un mà a mà deliciós.

651x366 Albert Arenas durant el Gran Premi de Portugal de Moto3 / ALBERT ARENAS Albert Arenas durant el Gran Premi de Portugal de Moto3 / ALBERT ARENAS

La millora d'Ogura en el segon grup de la carrera ha posat contra les cordes al gironí. Ha perdut ritme, la seva renta de punts en el Mundial s'ha reduït a un avançament més i la sensació de desgast ha semblat per moments definitiva. Arenas ha dignificat la corona internacional amb una última volta d'ofici. S'ha mantingut ferm quan els pilots han serrat les dents. Cada objectiu ha tingut una realitat pròpia. La del gironí ha estat la de mantenir l'equilibri i fer el millor registre possible per si Ogura o Arbolino aconseguien deixar enrere una moto més. Ha estat la diferència entre la victòria i la intranscendència del segon lloc.

"Ha estat un patiment, especialment en els moments bons i en els dolents. A l'inici estava còmode i gaudint, però després he tingut algun problema amb el pneumàtic de darrere. L'última volta ha estat un embolic i ara estem aquí. He d'assimilar-ho", ha comentat Arenas només deixar la moto, encara amb les pulsacions al màxim, intentant verbalitzar les seves emocions: "Vulguis o no se't passen moltes coses pel cap, però he estat molt tranquil aquests dies, sense pensar-ho molt i ara m'ha arribat tot de cop. Estic molt feliç i amb ganes de parlar amb tots, comentar la cursa i veure-la de nou per aprendre d'aquest moment", ha insistit.

Bastianini, nou campió de Moto2

Enea Bastianini ha fet els deures i ha aixecat el títol de Moto2. L'italià de Kalex ha tret matrícula en la gestió de la cursa de Portimao amb la cinquena posició. Era el resultat que necessitava per deprendre d'ell mateix. Dit i fet. Les aspiracions es resumien en ser capaç de complir per entrar en el grup de campions del món italians.

Remy Gardner (Kalex) ha celebrat el primer lloc del Gran Premi per davant de l'italià Luca Marini (Kalex) i el britànic Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que han ratllat el rendiment tipus per exprimir les seves opcions d'endur-se el mundial fins al final. "No sé ni què dir. Això és increïble. Ha estat una temporada fantàstic i molt difícil per la pandèmia de coronavirus. Avui sóc campió del món. Vull dedicar-li el títol a l'equip, la meva parella i la família. És el millor dia de la meva vida. Ha estat una gran cursa", ha explicat Bastianini en la zona mixta.