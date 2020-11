Albert Arenas, a 21 voltes de ser campió de Moto3

"De tot el que depèn de nosaltres, estem preparats". Així, en primera persona del plural, parlava Albert Arenas després de la qualificació de Moto3 al Gran Premi de Portugal, l'últim de la temporada. El pilot català pot coronar-se aquest diumenge campió del món de la categoria petita del motociclisme. Necessita guanyar o quedar segon per garantir-se el títol, tot i que també pot quedar més endarrerit si els seus rivals directes, Ai Ogura i Tony Arbolino, punxen. De moment surt sisè però es mostra optimista de cara a la cursa definitiva (12 h, DAZN).

"Ha sigut una sessió bastant típica. Hem fet la nostra feina i hem complert amb l'objectiu, ja que arrenquem des de la segona fila", comentava el gironí després d'una qualificació que ha encapçalat el madrileny Raúl Fernández. Era comprensible que Arenas posés bona nota al que havia passat a la pista, sobretot tenint en compte que Ai Ogura, el segon classificat –amb vuit punts menys–, tan sols podia acabar una posició per davant als entrenaments, cinquè. Mentre que Arbolino –onze punts per sota– punxava estrepitosament i acabava 27è, obligat a sortir des de la 9a fila.

A Arenas li val un primer o un segon lloc. O també quedar tercer o quart, si els perseguidors no guanyen. I encara té més opcions. Els vuit punts d'avantatge amb què arriba a l'última cursa d'aquesta temporada atípica li permeten poder ser campió fins i tot caient. Això, però, implicaria que Ogura acabés com a màxim vuitè i Arbolino fos, com a màxim, sisè. "La mentalitat serà la de sortir a guanyar. Ara bé, un cop estiguem en cursa, veurem els nostres rivals i veurem fins on podem arribar i si som capaços de gestionar la cursa, de saber què fer en cada moment", afegia el gironí.

Amb 24 anys i sis d'experiència a la categoria, fins ara havia pogut acabar com a màxim novè a la general. Però el 2020, l'any del coronavirus, tot és radicalment diferent: ha destapat el pot de les essències, ha pujat cinc cops al podi i ha aconseguit tres victòries. De totes maneres, Arenas fa deu curses que no guanya i en les últimes nou tan sols ha obtingut una tercera posició com a millor resultat. Tot i així, arriba al final depenent d'ell mateix. El campionat és a 21 voltes, a 96,4 quilòmetres.

Pendents de Moto2

A Moto2, l'italià Enea Bastianini ho té tot de cara per aconseguir el títol, ja que té 14 punts d'avantatge respecte del britànic Sam Lowes i en té prou acabant cinquè a la cursa. Bastianini ha aconseguit el quart millor temps a la qualificació, just per davant de Lowes. Luca Marini (segon als entrenaments) i Marco Bezzechi (dotzè) també tenen opcions matemàtiques, però remotes, ja que estan a 23 i 18 punts del líder.

Finalment, a MotoGP el títol ja es va decidir el cap de setmana passat en benefici de Joan Mir. L'al·licient de la darrera cursa és saber qui s'endurà la victòria. Miguel Oliveira ('poleman'), Franco Morbidelli i Jack Miller ocupen la primera fila de la graella.