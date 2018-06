L'equip oficial de Toyota guanya les 24 Hores de Le Mans per primera vegada

L'equip oficial Toyota ha trencat amb una trajectòria plena d'infortunis en les 24 Hores de Le Mans i aquesta tarda de diumenge, en l'edició 86, per primera vegada ha aconseguit la victòria, que ha arribat de la mà d'un Toyota TS050 Hybrid pilotat per l'espanyol Fernando Alonso, el suís Sébastien Buemi i el japonès Kazuki Nakajima, que ha fet l'últim relleu.

A més de guanyar amb el cotxe número 8 (388 voltes), en què està alineat Alonso, Toyota també ha fet un doblet, ja que el # 7, integrat pel britànic Mike Conway, el japonès Kamui Kobayashi i l'argentí José María 'Pechito 'López, ha entrat en segona posició, a dues voltes del guanyador.

🏁 🏆 Huge CONGRATULATIONS to the winners of the 86th 24 Hours of Le Mans... @Toyota_Hybrid and the drivers of the #8 car make the History !! @Sebastien_buemi Kazuki Nakajima @kazuki_info and Fernando Alonso @alo_oficial #LEMANS24 #WEC @FIAWEC pic.twitter.com/WTUHccxnIB