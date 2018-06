Lorenzo s'acostuma a assaborir la victòria i posa emoció al Mundial

A Jorge Lorenzo li va costar Déu i ajuda aconseguir el primer triomf amb Ducati, però sembla que a partir de la victòria a Itàlia tot fa baixada. El mallorquí ha guanyat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Catalunya, i ho ha fet de manera incontestable, sortint des de la 'pole' i dominant des de la primera i fins a l'última volta. Marc Márquez i Valentino Rossi l'han acompanyat al podi.

En una cursa extremadament accidentada, amb 12 abandonaments i només 14 pilots entrant a la classificació –també Morbidelli, tot i retirar-se quan faltaven dues voltes–, l'únic que no ha hagut de mirar el retrovisor ha sigut Lorenzo. Al pilot només li preocupava la gestió dels neumàtics, ja que corria amb gomes toves al davant i al darrere, però no s'han degradat a l'asfalt de Montmeló i ha pogut completar una cursa perfecta, corrent com un rellotge, cada volta a un minut i 40 segons.

Márquez només ha pogut mantenir el ritme a l'inici. El de Cervera confiava que la seva elecció de neumàtics, més conservadora, li donaria avantatge al tram final de la cursa, però no ha sigut així. De fet, fins i tot ha hagut d'estar pendent de Valentino Rossi, que se li ha acostat perillosament en el tram final.

D'aquesta manera, Márquez manté el liderat al Mundial, tot i que la revifalla de Lorenzo ha permès ajustar una mica la classificació i afegir un candidat al títol. Ara bé, el de Cervera manté el control de la situació amb 115 punts, vint-i-set més que Valentino Rossi (88). El tercer lloc és per a Maverick Viñales (77), mentre que Lorenzo és setè, amb els mateixos punts (66) que Dovizioso i Iannone.

La majoria de pilots han tingut un record per a Andreas Pérez, el jove pilot que va morir precisament a Montmeló, en un accident durant el Campionat d'Espanya de Velocitat (CEV). Homenatge que han fet durant la volta d'honor, en què molts pilots han passejat la bandera amb el número 77, el seu dorsal. Abans del Gran Premi, també s'ha fet un minut de silenci en el seu record.

Podi d'Àlex Márquez i primera victòria de Quartararo

Fabio Quartararo ha aconseguit el seu primer triomf al Mundial de motociclisme. Ha sigut a la cursa de Moto2 del Gran Premi de Catalunya on Àlex Márquez ha pujat al tercer graó del podi.

540x306 Fabio Quartararo ha aconseguit a Montmeló la seva primera victòria al Mundial / EFE Fabio Quartararo ha aconseguit a Montmeló la seva primera victòria al Mundial / EFE

La cursa ha destacat, sobretot, per la fiabilitat del pilot francès, que de seguida s'ha situat líder i ha avançat en solitari cap a la victòria final. Al darrere no han tingut cap opció ni Miquel Oliveira ni Àlex Márquez, que s'han hagut de conformar amb el podi. Tot i l'ímpetu del català per mirar de retallar temps, no ha pogut fer res més que conservar el tercer lloc.

No ha sigut tan accidentada com la de Moto2, tot i que també ha tingut caigudes destacades. Una de triple a la sortida, que ha acabat amb les opcions de Bendsneyder, Tuuli i Manzi. I també la de Joan Mir, a l'equador de la cursa i que ha acabat amb una ratxa de dos podis consecutius del mallorquí.

Franco Bagnaia, que només ha pogut ser vuitè, manté el liderat de la categoria amb 119 punts, tan sols un més respecte del portuguès Miguel Oliveira (118). Més endarrerits, Àlex Márquez és tercer (94) seguit de ben a prop de Lorenzo Baldassarri (93).

Triomf de Bastianini en una cursa de Moto3 accidentada

Enea Bastianini ha aconseguit el triomf en la cursa de Moto3. El pilot italià, que sortia des de la 'pole', s'ha refet d'una sortida dolenta per sumar la victòria en una cursa molt accidentada: onze pilots s'han hagut de retirar i hi ha hagut dos accidents en què s'han vist implicats pilots que lluitaven pel triomf. El podi l'han completat Bezzecchi (que es manté líder del campionat) i Gabriel Rodrigo.

540x306 Enea Bastianini, pilot de Moto3, a Montmeló / ANDREU DALMAU / EFE Enea Bastianini, pilot de Moto3, a Montmeló / ANDREU DALMAU / EFE

Jorge Martín havia arribat a Montmeló amb la intenció de situar-se líder de la categoria petita del campionat. Es va situar primer ràpidament (va fer una gran sortida, a diferència de Bastianini, que va perdre posicions), però, quan s'havien completat set voltes i s'estava disputant la vuitena, el pilot madrileny ha caigut tot sol després que se li hagi tancat el tren davanter de la seva moto. Suzuki s'ha quedat sol al davant, i el grup perseguidor, que havia arribat a estar a dos segons i mig, ha neutralitzat ràpidament l'avantatge.

El grup capdavanter, doncs, s'ha multiplicat, i Bastianini, Masià, Bulega i Canet s'han anat disputant la primera posició. Però, a sis voltes per al final, el gironí Albert Arenas ha frenat malament i ha tocat Canet, que al seu torn ha tocat Bulega. Tots tres han caigut i s'han hagut de retirar. Canet ha marxat en llitera, tot i que més tard ja se l'ha vist al box, atent al final de la cursa. Quatre voltes més tard hi ha hagut un nou accident múltiple: Masià ha tocat Migno en la frenada i tots dos han rodolat per terra i han abandonat. Els comissaris han indicat que aquests dos incidents s'investigaran un cop acabi la cursa, la qual cosa pot provocar sancions de cara a la pròxima cursa.

Així, Bastianini i Bezzecchi s'han disputat el triomf amb Rodrigo i McPhee. L'italià, que ha aconseguit refer-se de la sortida, ha guanyat la cursa al davant de Bezzecchi, que es manté com a líder del Mundial. En la volta d'honor, molts pilots han passejat la bandera amb el número 77 d'Andreas Pérez, el pilot de Mollet que la setmana passada va morir després de patir un accident en aquest mateix traçat.