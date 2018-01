Cancel·lada la dotzena etapa del Dakar per a les motos i els quads

L'organització del Dakar ha decidit cancel·lar per a les motos i els quads la dotzena etapa del ral·li, entre Fiambalá i San Juan (Argentina). La suspensió està causada per la negativa dels pilots de motos i quads de sortir després dels cotxes i camions un cop es va decidir modificar el recorregut per la previsió de condicions meteorològiques adverses en el moment de la competició, segons han explicat els caps d'equips participants.

En un inici, les motos i els quads tenien un recorregut de 375 quilòmetres cronometrats prop de Fiambalá, diferent del de cotxes i camions, que va ser cancel·lat perquè fessin part del traçat planejat per als vehicles de grans dimensions. Finalment, però, s'ha decidit cancel·lar l'etapa per a motos i quads, mentre que els cotxes i els camions faran el recorregut que ja estava decidit.

D'aquesta manera, els pilots de motos i de quads viatjaran des Fiambalá fins a San Juan per un tram d'enllaç que no comptarà per a la competició, que es reprendrà en la penúltima etapa d'aquest divendres entre San Juan i Córdoba.

La suspensió beneficia el líder de la cursa, l'austríac Matthias Walkner (KTM), que té un avantatge de 32 minuts sobre l'argentí Kevin Benavides (Honda), de 39 minuts sobre l'australià Toby Price (KTM) i de 49 minuts sobre el català Gerard Farrés (KTM).

És la segona etapa cancel·lada per a les motos, després que l'organització ja cancel·lés per a totes les categories la novena etapa del ral·li, entre Tupiza (Bolívia) i Salta (Argentina) davant la impossibilitat d'instal·lar en condicions el campament de sortida perquè el terreny on havia de situar-s'hi va quedar inundat.

Així mateix, les motos tampoc van recórrer el primer tram cronometrat de 113 quilòmetres de la sisena etapa, entre Arequipa (Perú) i La Paz per l'acumulació de boires a la zona.