Cancel·lada la novena etapa del Dakar a causa del mal temps

La novena etapa del Dakar, que havia de portar la caravana des de Tupiza (Bolívia) fins a Salta (Argentina), de 513 quilòmetres (242 d'ells, cronometrats) ha estat cancel·lada per l'organització. La raó oficial és el mal temps que afecta el sud de Bolívia, amb pluges intenses que han deixat ple de fang el lloc on havia de ser el bivac de Tupiza i que, a més, ha fet créixer els rius que havien de travessar els pilots. I és que els camions d'assistència dels equips no s'han pogut instal·lar en condicions al campament de Tupiza a causa del fang i s'han quedat a la carretera, on assistiran els pilots després de l'etapa marató.

Així ho ha fet saber Marc Coma, director esportiu del ral·li, que ha explicat que el bivac "està en males condicions". "Per a nosaltres seria possible muntar dilluns una especial a nivell esportiu. Preferim no arriscar res i enviar tota la nostra caravana per carretera fins a Salta i, a partir d'aquí, continuar la cursa de manera normal", ha afegit.

Es tracta doncs de la primera etapa d'aquest Dakar del 2018 que ha estat cancel·lada, després que s'hagués de neutralitzar part de l'etapa de les motos del passat dijous a causa de la boira, un cop la caravana ja havia abandonat el Perú i havia entrat a Bolívia.

L'any passat, el mal temps va obligar l'organització a cancel·lar dues etapes i a modificar el recorregut d'algunes més per tal de no posar en perill els pilots.