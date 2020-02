El Circuit treballa per renovar el contracte de la F1 per "tres o quatre anys"

L'any passat, a aquestes altures, el Circuit de Barcelona-Catalunya negociava per intentar mantenir la Fórmula 1 a Montmeló. No va ser fins a l'agost que van aconseguir lligar la renovació. Per un any només, per això. Per guanyar temps, amb la intenció d'asseure's amb més calma per aconseguir un contracte que els asseguri tenir el Mundial de Fórmula 1 més anys, sense haver d'hipotecar en excés les finances de la Generalitat de Catalunya. I, ara per ara, des del Circuit continuen treballant per arribar a un acord a llarg termini, "per tres o quatre anys".

L'objectiu del traçat català era asseure's amb tots els agents possibles, públics i privats, per involucrar el màxim de gent possible en aquesta empresa. El nou escenari que s'obria després de presentar el pla estratègic de la instal·lació catalana per valorar l'impacte econòmic i fiscal de la cursa de F1 està donant els primers fruits. Per una banda, el departament d'Empresa, encapçalat per Àngels Chacón, ha fet, segons fonts del traçat, un esforç per aconseguir que els pressupostos que s'han d'aprovar aviat al Parlament de Catalunya incloguin l'aportació que el Circuit necessita per quadrar els números després de pagar el cànon de la F1. Però, a més de la Generalitat, des del traçat es treballa per aconseguir que altres entitats entenguin la importància d'aquesta cursa per al territori i, per tant, que aportin una quantitat que ajudi a alleugerir la càrrega econòmica a què fa front la Generalitat any rere any. I és que també hi ha hagut reunions periòdiques amb bona sintonia amb l'Ajuntament de Barcelona i es comença a obrir la via estatal: amb el Consell Superior d'Esports hi ha un compromís de reunir-se amb la resta d'agents per trobar la manera que des de l'Estat es financi un Gran Premi que du el seu nom com fan, per exemple, amb el Mobile, al qual aporten cinc milions d'euros. Les reunions, a més, han anat també en altres direccions, com ara amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que ara per ara ha proposat idees que podrien fer-se realitat en les pròximes temporades.

Bona sintonia amb la FOM

El director del Circuit, Joan Fontserè, posa en valor el fet que els dos tests de pretemporada (els tres dies d'aquesta setmana i els tres de la vinent) se celebrin a Montmeló. "Aquest any els tests els organitza la FOM [Formula One Management], no els equips, com anys enrere. Per a ells, això és el Gran Premi zero. I ells han apostat per nosaltres", indica Fontserè. L'ajornament del Gran Premi de la Xina, però, fa que des de la FOM tinguin altres prioritats que han passat per davant de les negociacions per renovar el contracte amb el Circuit. És per això que, tot i que evidentment es busca tancar un acord com més aviat millor, no s'ha marcat cap data en què calgui que tot estigui tancat. Treballar fent passos endavant, sense perdre el temps, però amb calma i sense pressa, és la consigna.

L'avançament d'eleccions anunciat pel president Quim Torra tampoc no fa perdre la son als dirigents del traçat, que han anat explicant el seu projecte a tots els grups polítics. "El president Torra va deixar clar l'any passat que aposten clarament per la F1", recorda Fontserè, que confia que, tot i que hi hagi altres interlocutors, la resposta sigui la mateixa.

La renovació de MotoGP, per més endavant

L'anunci de la renovació del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP fins al 2026, però acceptant l'alternança que proposa Dorna, l'organitzadora del Mundial, ha causat sorpresa a la instal·lació catalana. "Encara ens queden dos anys, ens hem de centrar en fer dues bones curses", comenten fonts del traçat. En les reunions amb Dorna, sobretot després d'haver lligat que el Mundial de Superbikes aterri a Catalunya, s'ha parlat de l'alternança entre les cinc curses de la Península (les quatre de l'Estat, més la de Portugal), però com una possibilitat a plantejar, no un fet real al cent per cent. Hi ha molts traçats que volen entrar al Mundial de MotoGP, però cal que les paraules es transformin en fets. "No és urgent", s'afegeix, i es recorda que la voluntat, com ha sigut sempre, és que la cursa de MotoGP estigui a Montmeló "tants anys com sigui possible".