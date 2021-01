Mor el pilot francès Pierre Cherpin després de cinc dies en coma a conseqüència d'un accident al Dakar

El pilot de motos francès Pierre Cherpin, de 52 anys, ha mort quan era traslladat en avió sanitari de Jiddah a França, segons informa l'organització del Dakar.

"Durant el seu trasllat amb avió medicalitzat, Pierre Cherpin ha mort el 14 de gener a conseqüència de les ferides que va patir en la seva caiguda durant la setena etapa. La caravana de Dakar trasllada el seu condol a la seva família, parents i amics", ha anunciat el Dakar.

