El triomf de Dovizioso, pendent del que decideixi el Tribunal d'Apel·lacions

El triomf d'Andrea Dovizioso al Gran Premi de Qatar de MotoGP, el que obria la temporada, està pendent d'una reclamació. Els equips Honda, Suzuki, Aprilia i KTM han presentat una reclamació per dos elements que incorporaven les Ducati (no només la de Dovizioso, també la de Petrucci i la de Miller): un, a la part inferior, sota el basculant, just davant del neumàtic posterior, que, en principi, els ha d'ajudar a refrigerar la goma, i l'altre, com a protector del fre davanter.

"No té cap funció aerodinàmica, l'utilitzem per refredar el neumàtic posterior, canalitzant l'aire cap al neumàtic. Petrucci i Miller tenen molts problemes de consum de la goma posterior, però també ens serveix amb el Dovi, ja que li dona un petit avantatge. Qualsevol mil·lèsima de segon és important, com demostra que hem guanyat per tan sols 23 mil·lèsimes d'avantatge sobre Márquez", deia Paolo Ciabatti, director esportiu de Ducati.

La reclamació davant la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) que van fer els equips després de la cursa (i del triomf de Dovizioso) no va prosperar, però els equips han decidit apel·lar i, per tant, la Federació ha elevat el cas al Tribunal d'Apel·lacions de la FIM, que haurà de decidir abans del Gran Premi de l'Argentina, previst per a l'últim cap de setmana de març.

Márquez, en roda de premsa, no va voler parlar sobre el tema quan un periodista li va preguntar: "No parlaré d'això. Em centro en exclusiva en el tema esportiu i en aquest aspecte hi ha hagut un pilot que m'ha guanyat", va dir el català, mentre que Dovizioso va tancar el seu torn de paraula amb un "No comment".

L'única marca que no ha reclamat contra Ducati ha sigut Yamaha, ja que la temporada passada, al Gran Premi de la Comunitat Valenciana, sota la pluja, van muntar una peça semblant per evacuar l'aigua.