Fernando Alonso no competirà en Fórmula 1 l'any 2019

Fernando Alonso, actual pilot de McLaren-Renault i doble campió del món (2005 i 2006, amb Renault), ha anunciat aquest dimarts al seu compte de Twitter que no correrà a la Fórmula 1 la temporada 2019. Així, el pilot asturià, de 37 anys i que acumula 32 victòries en 17 temporades a la categoria reina de l'automobilisme, s'acomiadarà dels circuits el pròxim 25 de novembre a Yas Marina (Abu Dhabi).

Alonso ja va anticipar dissabte passat que avui dimarts donaria una notícia als seus seguidors, i ha sigut a través de Twitter que ha comunicat la seva decisió de no córrer a la Fórmula 1 la temporada 2019. La seva decisió no implica que en el futur no torni a pilotar a la F1, però s'interpreta com un pas més en el seu intent d'aconseguir la Triple Corona, que consisteix a guanyar el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 –que va conquistar el 2006 i el 2007–, les 24 Hores de LeMans –que ha guanyat aquest 2018–, i les 500 milles d'Indianapolis, on va córrer el 2017 –un trencament del motor Honda, però, el va fer abandonar a 21 voltes del final.

Així, és possible que el doble campió del món competeixi en algunes carreres de les IndyCar Series, la competició més important de monoplaces dels Estats Units, per aclimatar-se i agafar experiència de cara a guanyar les 500 milles d'Indianapolis i certificar així seva Triple Corona.

A més, Fernando Alonso està immers en la temporada del Campionat del Món de resistència (WEC, per les sigles en anglès), en la qual ha aconseguit dues victòries en les dues carreres que ha disputat, i que finalitza el 16 de juny del 2019.