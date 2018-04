Hamilton mana a Xangai, però amb menys marge d'avantatge amb els Ferrari

Lewis Hamilton ha aconseguit ser el més ràpid en les dues primeres sessions d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Xina que es disputa aquest diumenge (8.10 h, Movistar F1). El pilot britànic de Mercedes ha marcat el millor registre, però a la pista ha quedat palès que les diferències entre els pilots capdavanters són mínimes.

Si en la primera sessió Hamilton ha estat dominador amb marge, la segona ha estat molt més igualada: hi ha hagut pot ser més d'una dècima de diferència entre els quatre primers, i Hamilton i Räikkönen —segon pilot més ràpid d'aquest divendres— han acabat separats per només quatre mil·lèsimes. Això denota una gran igualtat, que caldrà veure si es manté tant a la sessió oficial d'entrenaments de dissabte com a la cursa de diumenge.

Els que també volen sumar-se a la lluita pel podi són els pilots de Red Bull. Tant Max Verstappen com Daniel Ricciardo han quedat molt a prop dels Mercedes i dels Ferrari: a la primera sessió Ricciardo ha quedat quart i a la segona, Verstappen ha quedat cinquè.

La segona sessió d'entrenaments ha estat marcada per la pluja, que ha fet acte de presència en els últims instants i ha deixat la pista gairebé buida, ja que només alguns valents han sortit a provar la pista en condicions de pluja.