Hamilton marxa de vacances líder del Mundial

Lewis Hamilton ha aconseguit aquest diumenge a Hongria un nou triomf, el cinquè de la temporada, que fa que consolidi una mica més el seu lideratge del Mundial de Fórmula 1. El britànic no ha tingut cap problema per imposar-se a l'Hungaroring, ja que una errada de Ferrari a l'aturada a boxs de Ferrari quan hi ha entrat Vettel i una gran feina de Bottas, que ha aturat l'alemany de Ferrari a la pista, l'han ajudat considerablement. Vettel ha acabat segon la cursa i Räikkönen ha completat el podi.

Els comissaris però, tenen feina després de la cursa, ja que tenen dues investigacions obertes. A cinc voltes per al final, Vettel ha avançat Bottas. El finlandès ha frenat tard i l'alemany, molt agressiu, no ha deixat espai a Bottas, que quan ha intentat gestionar el revolt ha xocat amb Vettel. El finlandès ha acabat amb l'aleró davanter tocat i perdent dues posicions, ja que Räikkönen també l'ha superat. Tot i obrir una investigació, els comissaris han decidit no anar més enllà i han donat per tancat el tema. Però tres voltes més tard, els comissaris de nou han obert una nova investigació: Bottas, que amb el cotxe tocat anava perdent temps, ha vist com Ricciardo intentava avançar-lo i s'ha defensat, xocant amb l'australià en una maniobra del tot innecessària.

Hamilton ha aconseguit mantenir el primer lloc en la sortida, en la que tots els pilots han esperat al final per revelar les seves cartes. I és que com que la graella de sortida es va configurar amb la pista mullada, aquest diumenge tots els pilots han pogut triar els neumàtics amb els que volien començar la cursa. Així, els Mercedes de Hamilton i Bottas, i el Ferrari de Räikkönen han engegat els motors amb els neumàtics més tous de tots, mentre que Vettel ha apostat pel compost tou, el segon dels que els pilots podien triar. Amb estratègies creuades, Vettel ha aconseguit avançar Räikkönen als primers revolts, just abans que els comissaris decidissin activar el cotxe de seguretat virtual després que Verstappen aturés el seu Red Bull a la gespa a causa d'un problema amb el motor.

El primer que ha visitat els mecànics ha estat Räikkönen, que ha entrat a boxs en la volta 15, just una abans que Bottas. Els dos han deixat els seus líders d'equip sols al capdavant, amb Hamilton esprement els neumàtics més tous, encadenant voltes ràpides, fins que a la volta 26 ha decidit entrar a boxs. Ha sortit a pista segon, però ha seguit prement l'accelerador i ha aprofitat que Vettel es trobava doblats per retallar diferències. L'alemany ha entrat a boxs després de 40 voltes, però Ferrari no ha fet una bona aturada i Vettel ha perdut temps, raó per la qual ha sortit a pista darrere de Bottas. Així, l'error del seu equip ha perjudicat la seva cursa, ja que Vettel no ha pogut avançar el finlandès fins al final i ha perdut l'oportunitat de discutir-li el triomf a Hamilton, que marxa de vacances com a líder indiscutible del campionat. En un circuit Ferrari, Hamilton, amb un Mercedes, s'hi ha imposat, i ara ja té 24 punts d'avantatge sobre Vettel al capdavant del Mundial.