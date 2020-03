Infectar pilots en un 'stage': la idea de Helmut Marko per superar el coronavirus a la Fórmula 1

L'assessor esportiu de Red Bull Helmut Marko ha plantejat a l'escuderia de Fórmula 1 un sistema per aconseguir que els seus pilots desenvolupessin una immunitat al coronavirus a través d'una infecció preventiva. El guanyador del 24 hores de Le Mans ha explicat aquest dilluns en una entrevista a la cadena de televisió austríaca ORF que la seva idea era infectar els quatre corredors oficials, Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly i Daniil Kvyat, i el grup preprofessional en un s tage de confinament perquè superessin el virus abans del reinici de la temporada oficial.

"Tenim quatre pilots de F1 i vuit o deu de júniors. La idea era organitzar un campament on poguéssim gestionar un període de temps sense activitat tant a nivell físic com mental. Aquest hauria sigut el moment ideal perquè arribés la infecció. Són tots joves, forts, amb una molt bona salut. D'aquesta manera estarien preparats per al moment de tornar a l'acció esportiva. Així podrien estar a punt per quan comencés el que probablement serà un campionat molt dur", ha explicat Marko.

L'expilot del circuit automobilístic ha matisat que la idea no ha sigut ben rebuda a la direcció de Red Bull. "Podem dir que la idea no ha sigut ben rebuda. Era realment bona", ha assegurat, i ha defensat la seva teoria en la importància dels timings: "Si tenim un any amb 15 o 18 Grans Premis molt dur per als pilots, no tindran una possibilitat real de millorar la seva forma física durant la temporada, així que realment seria bona idea poder utilitzar el temps que tenim ara", ha insistit.