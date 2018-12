Isidre Esteve: "Com més difícil sigui el Dakar, millor per a nosaltres"

L'equip amb el que Isidre Esteve anirà al Dakar 2019, el Repsol Rally Team, s'ha presentat aquest dilluns a Madrid. "Hem d'estar contents perquè tenim un equipàs. Això és un luxe. Fem el que ens agrada, i estem amb els millors", ha indicat Esteve, que ha destacat que el valor més important de l'equip és "el factor humà". "És un equip diferent, tot ho fem amb molta il·lusió i ho fem tot perquè creiem que ho podem fer. Anem al Dakar a competir, perquè creiem que podem guanyar", ha explicat.

Per a ell serà el tercer Dakar consecutiu, el quart des que es va passar a les quatre rodes "obligat" a causa d'un accident que el va deixar en cadira de rodes el 2007. "Ens enfrontem a un Dakar apassionant. Hi ha alguna cosa millor? Jo crec que no", ha apuntat el pilot. Per al pilot lleidatà, la discapacitat no ha de ser un problema per aconseguir competir amb els altres pilots. "La tecnologia ens ajuda, no tinc cap dubte", ha indicat.

Aquest Dakar, que arrencarà el 6 de gener a Lima, al Perú, serà diferent als dels anys anteriors. "Ens espera un Dakar molt intens, difícil, però excitant a la vegada. No tenim els països veïns, com anys enrere, però hem de treure tot el suc als deu dies de cursa. Totes les dunes del Perú faran que el Dakar 2019 sigui emocionant des del primer quilòmetre. Esperem un Dakar difícil i complicat, la primera setmana serà molt complicada, serà molt exigent. Però com més difícil sigui el Dakar, millor per a nosaltres. És quan ens trobem més còmodes. Hem treballat molt amb tot l'equip per aconseguir arribar bé al Dakar, que tindrà etapes poc previsibles", ha dit.

Sobre el cotxe, Esteve ha indicat que respecte al de l'any passat han fet moltes modificacions per aconseguir ser més competitius: "Hem fet molts canvis. Un cop vam acabar el Dakar l'any passat vam començar a fer una llista per veure què podíem canviar del cotxe per ser més competitius. Hem canviat les suspensions, també portarem uns frens molt més grans i hem retallat el morro del cotxe, fet que ens permet tenir un cotxe més agressiu i més competitiu".

"Crec que arribem en un moment que podem treure al cotxe el màxim rendiment. Podem pujar el ritme sense prendre més riscos, ja que arriscar molt al Dakar no és una cosa que funcioni", ha recordat. "Ens hem preparat bé, no hem tingut problemes durant la pretemporada i aquest any crec que la caravana del Dakar agraeix no anar a Bolívia, pel tema del mal d'altura. Tindrem, un Dakar a nivell físic molt lineal, molt exigent des de l'inici però sense molts canvis", ha assegurat.

Bons resultats durant la temporada

La temporada ha estat molt bona per al d'Oliana. "Els resultats de la Baja i del Ral·li del Marroc són molt bons, però per avaluar bé un resultat, cal veure què ha passat durant la cursa. T'has de quedar amb les sensacions. Al Marroc vam acabar novens, però les sensacions eren bones, de veure que vam acabar novens, però podíem ser vuitens i que podíem lluitar amb els pilots oficials d'altres equips. Som conscients del material que tenim i crec que és important tenir els peus a terra, millorar cada dia i saber on podem arribar. El Txema [Villalobos, el copilot] m'ho agraeix... hi ha vegades que em fa tocar de peus a terra i em diu per l'auricular que vaig massa ràpid", ha dit el d'Oliana, rient.

Txema Villalobos, el copilot del Repsol Rally Team, ha explicat que sí, que a vegades l'ha de frenar una mica, però que el d'Oliana és "obedient". "Quan el cotxe s'atura, jo no puc baixar del cotxe, només ho fa ell, així que si em passo i no li faig cas, després em cau una bona bronca", ha indicat Esteve entre rialles.

Villalobos ha comentat que aquest any "caldrà estar molt atents a la navegació". "L'organització planteja un recorregut per dins del desert i cal buscar els 'way points' abans de sortir del desert, és complicat", ha dit. Isidre Esteve porta amb el seu copilot ja uns quants anys, i durant aquestes temporades han canviat de cotxe diverses vegades, millorant les prestacions del seu vehicle. "El canvi bàsicament és la velocitat amb la que arriben les coses. Quan anàvem amb el bugui jo tenia temps de pensar, de veure aigua... però ara no, ara anem molt més ràpid i cal donar les indicacions a molta més velocitat. La conversa s'ha simplificat, no puc donar molta informació", ha explicat el copilot.

Una preparació sense molts canvis

Lídia Guerrero, companya i preparadora física d'Isidre Esteve, ha explicat que la preparació d'Esteve no és molt diferent de la de la que faria amb un altre pilot. "Que ara tingui el coixí intel·ligent ens ha donat qualitat de vida i temps. Temps perquè abans s'havia d'estar quatre hores estirat al dia com a mínim i ara no ho necessita. Pot acabar l'etapa i seguir assegut atenent els mitjans de comunicació i durant la cursa no està preocupat de que pugui tornar a tenir les llagues, ha estat un gran avenç", ha explicat.

"Faig el mateix que feia quan preparava el Dakar per anar en moto. Cal dosificar i preparar bé l'entrenament per evitar les sobrecàrregues. A Sud-Amèrica, el fet que puguem anar en autocaravanes, fa que puguem recuperar-nos millor i descansar millor", ha apuntat el pilot lleidatà.