Vuit de vuit per a Laia Sanz al Dakar

Laia Sanz ha tornat a completar el ral·li Dakar. La pilot de Corbera de Llobregat ha creuat aquest dissabte la línia de meta de l'última especial de la cursa d'enguany i ha sumat un nou Dakar al seu compte particular: vuit de vuit per a la catalana, que no ha abandonat mai el ral·li des que hi va debutar el 2011.

A l'espera que acabin tots els pilots l'última especial per poder tenir la classificació general actualitzada, Laia Sanz hauria acabat de nou el Dakar entre els 15 primers, el que significaria que hauria aconseguit el seu objectiu. Si aconsegueix mantenir la 12a posició de la general que va assolir després de l'etapa de divendres, la catalana signaria la seva segona millor participació en aquesta cursa, després d'haver acabat en la novena posició el Dakar del 2015.