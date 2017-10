Márquez cau i haurà de patir a Sepang

Marc Márquez havia d'estar aquest dissabte tranquil. Havia de controlar les pulsacions i els diferents escenaris que podia dibuixar la classificació oficial del Gran Premi de Malàisia. "He de saber gestionar-ho, però sempre competeixo per quedar primer", va dir aquest divendres després d'una roda d'entrenaments lliures. L'exigència d'assegurar-se el títol del Mundial aquest cap de setmana –el quart en MotoGP– el pressiona. En el moment de jugar-se el temps oficial per a la graella de sortida, el de Cervera s'ha quedat a cavall entre pensar i prémer l'accelerador. I amb dubtes després de ser setè, salvant els mobles en l'últim sospir, caiguda inclosa.

"Tot ha sortit malament. Si volia anar a una banda, la moto anava a l'altra. Les coses no funcionaven i he comés un error. A la 'quali' he caigut, he hagut d'agafar la segona Honda i no és el mateix, no tenia bones sensacions. Sortim setens, i pel que fa al ritme no estem per guanyar, però tampoc per ser setens", ha comentat. La 25a caiguda de la temporada no ha pogut arribar en un moment menys oportú. Abans, als quarts lliures, Márquez ha evitat un primer ensurt amb una acció espectacular, recuperant l'equilibri quan la moto ha traçat un angle agut amb l'asfalt. El català ha reaccionat instintivament i ha posat el genoll a terra, fent força amb el tronc superior i fent que la Honda fes un desplaçament brusc a l'esquerra per seguir rodant.

"Ha estat fantàstic. Quan he entrat al box he preguntat si la televisió havia captat l'acció. Gairebé m'hi deixo el menisc", ha dit el vigent campió tot rient, sense perdre la seva essència. Encara té marge de maniobra tot i signar el pitjor registre en una jornada de classificació d'aquest any i el tercer lloc que ha aconseguit Andrea Dovizioso, l'altre aspirant a la corona mundial. Si es tanca així la carrera de demà, Márquez serà campió. La manera d'assegurar el títol és guanyant, independentment del resultat del seu rival. Si 'Dovi' és segon, el català haurà d'arribar a la línia de meta entre els quatre primers.

"Estic molt content, especialment en condicions de sec, i crec que podem acabar satisfets. Ara hem d'endur-nos a casa els 25 punts de la victòria, tant sí com no. Per sort, el Marc està patint una mica. Veurem què farà. Aquesta és una pista que desgasta molt els pneumàtics, s'ha de traçar una estratègia", ha explicat l'italià, que esprem les seves opcions fins al final. La lluita cos a cos entre els dos pilots ha fet que la 'pole' de Dani Pedrosa hagi passat a un segon pla. El sabadellenc (rècord de Sepang des del 2015) ha estat millor que Johann Zarco, segon; l'esmentat Dovizioso; Valentino Rossi, quart; Maverick Viñales, cinquè, i la Ducati de Jorge Lorenzo, sisè.