Maverick Viñales: “Si la moto funciona, sé que puc guanyar. Per això vaig renovar”

No està sent un inici de temporada fàcil per a Maverick Viñales (Roses, 1995). Té problemes amb la seva Yamaha en cursa (als entrenaments, com ahir va demostrar classificant-se quart, és competitiu) i això li està fent no pujar al podi amb la regularitat que ell voldria. Tot i els problemes, Viñales confia a trobar una solució aviat, i per això no es penedeix d’haver renovat.

Després de diverses curses amb cares llargues, et veurem somriure aquí?

No en tinc ni idea. Sé que als entrenaments lluitem pels primers llocs, però a la cursa no ho sé. Estem intentant millorar les coses...

El test que vau fer a mitjans de maig a Montmeló va anar bé...

Sí, però també han anat bé altres tests i després a les curses seguim anant malament. Tinc la ment en blanc, l’únic en què penso és en donar el màxim de mi.

Saps què passa?

Jo no. Potser si preguntes a Yamaha ells et poden dir alguna cosa. Estem canviant coses, estem valorant què fer, però no trobem la solució.

I què canvia d’entrenaments a cursa?

A la cursa no tinc grip, és l’única diferència que hi ha. Crec que la moto està a un gran nivell, fins i tot sense confiança estic al davant. A veure si aconseguim capgirar la situació per, com a mínim, estar igual que els altres. Després ja m’espavilaré per millorar o donar el 105% per guanyar la cursa.

Ahir vas tenir un bon ritme. Pot ser que hagueu fet un pas endavant?

Juntament amb Austin, ha sigut el millor cap de setmana de l’any. Ens falta millorar en l’últim tram del circuit, però amb gent puc millorar segur. Estic content, m’he sentit còmode rodant ràpid sobre la moto! Quan parles amb l’altra banda del box, Rossi té el mateix problema?

No hi parlo, però la informació es transmet d’un equip a l’altre i ells no tenen aquest problema.

Tot i això... ets tercer del Mundial!

Sí, sí! Això vol dir que estan donant oportunitats per enganxar-nos-hi!

L’any passat vas anar de més a menys... Potser aquest any és al revés!

Tant de bo! Ens fa falta, tant a l’equip com a mi. Jo tinc unes expectatives i la realitat és una altra. L’any passat va ser difícil, vaig passar de liderar el campionat a no fer res. Al final acabes entenent quin és el millor mètode per a tu per seguir treballant i mirant endavant.

Quan vas canviar la Suzuki per la Yamaha, què vas canviar del teu pilotatge per adaptar-t’hi?

Res! Però hi va haver molts canvis i tot es va complicar. El primer dia tot va anar perfecte, però a la cursa de Montmeló tot es va tòrcer. És difícil donar-ne una explicació... Però jo sé que si la moto funciona puc guanyar. Aquest va ser el principal motiu pel qual vaig renovar.

O sigui, que no et penedeixes d’haver renovat tan aviat?

No. Home, podria haver collat una mica més Yamaha... [riu]. Estic molt content, aquí hi veig molt de futur. No hi havia raó per allargar més la firma del contracte. Estic a gust i sé que si la moto funciona és una moto guanyadora.

Què et semblen tots els canvis d’equip que hi ha hagut?

Ha sigut estrany, perquè no esperava que Ducati es quedés amb Petrucci. Pensava que fitxarien Miller perquè és més jove i té més recorregut, però el Danilo s’ho mereix, està fent grans curses.

I el canvi de Lorenzo a Honda?

És difícil posar-se en la seva pell. És una llàstima, ara que ha guanyat amb Ducati. Però la situació, que ve de lluny, ha portat a fer que se separessin.

Pedrosa encara no ha aclarit el seu futur. Què creus que farà?

Per ser-te sincer, em va sorprendre que no continués a HRC perquè crec que el Dani n’és una peça clau. Tant de bo porti una Yamaha l’any vinent. Hi tinc bona relació i crec que ens ajudaria molt!