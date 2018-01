Maverick Viñales renova per dos anys amb Yamaha: "Vull ser campió del món"

Maverick Viñales ha anunciat aquest dimecres, durant l'acte de presentació de l'equip Movistar Yamaha de MotoGP a Madrid, que ha renovat el seu contracte amb Yamaha per dos anys més. "Estic molt content de poder continuar dos anys més amb Yamaha ja que és un equip dels més competitius i crec que és on veritablement puc lluitar pels meus objectius al Mundial de MotoGP que no són altres de ser campió del món de MotoGP", ha dit Maverick Viñales, que és el primer pilot dels capdavanters que anuncia la seva renovació, silenciant d'aquesta manera les veus que el vestien amb els colors de Suzuki de nou l'any vinent.

El pilot de Roses ha explicat que comparteix "els mateixos objectius" amb Yamaha i que ara per ara el seu objectiu és "estar preparat per lluitar en cada cursa per la victòria i pel campionat del món". "No pot haver-hi un altre objectiu", ha sentenciat. Tercer al Mundial del 2017, el català aspira a pispar-li la corona de campió a Marc Márquez.

"Estem preparats, molt millor que l'any passat. Potenciarem el que l'any passat vam pensar que van ser els nostres punts febles, però haurem de veure com van els primers entrenaments", ha dit Viñales. Diumenge, a Sepang, els pilots podran pujar per primer cop a les seves motos després de l'aturada de l'hivern. El pilot català ha afegit que "la pressió serà similar però les ganes i la motivació són les millors", ha dit el de Roses.