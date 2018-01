Nandu Jubany acaba el seu primer Dakar

Nandu Jubany ha acabat el seu primer Dakar. El cuiner català, que des de fa temps tenia entre cella i cella participar al ral·li i volia acabar-lo, ha complert el seu objectiu. Aquest dissabte els pilots han fet l'última etapa, un bucle amb sortida i arribada a Córdoba (l'Argentina) i, després de 14 etapes, Jubany ha aconseguit creuar la línia de meta.

En total, Jubany ha estat competint més de 63 hores sobre la moto, temps al que cal sumar-hi el que ha emprat per completar els llargs enllaços des de les sortides dels bivacs fins a l'inici de les especials i des de les línies de meta de les especials fins al següent bivac. El cuiner, a més, va celebrar aquest divendres el seu 47è aniversari i, per tant, arribar aquest dissabte a la meta de Córdoba és per a ell un gran regal d'aniversari.

Malgrat el cansament acumulat durant totes les etapes, Jubany encara ha tingut temps per cuinar al Dakar. Així, el dia de descans, a La Paz, el cuiner va penjar una foto en què se'l veia fent una paella per a tots els membres de l'equip.

A l'etapa de descans del Dakar vam fer una paella per l'equip!! Vam celebrar que encara estem en carrera, perquè no en sabem de descansar!!! pic.twitter.com/VQ5EBmsW12 — Nandu Jubany (@NanduJubany) 14 de gener de 2018

Jubany ha acabat el Dakar en l'any del seu debut. I és que l'any passat va voler anar-hi, però es va lesionar poc abans de l'inici i no es va poder recuperar a temps per participar-hi.