Revalidar el títol i ser el millor debutant: els objectius dels germans Márquez per al 2020

Aquest dimarts s'ha presentat oficialment a Jakarta l'equip Repsol Honda per a la temporada 2020. Per primer cop, doncs, hem vist els dos germans Márquez, Marc i Àlex, l'un al costat de l'altre vestits amb els colors de l'equip amb què competiran plegats aquesta temporada i al costat de les seves respectives motos.

"Tinc moltes ganes que comenci la temporada. De moment, la motivació està molt alta perquè un any més tornarem a intentar lluitar pel títol", ha assegurat el gran dels Márquez, que ha avançat que espera, un any més, que la temporada sigui complicada: "La temporada 2020 serà dura, com les altres. Els nostres rivals han millorat i intentaran superar-nos, però nosaltres seguirem lluitant per revalidar el títol", ha dit, i ha afegit: "El 2019 va ser molt bo però intentarem millorar el nostre nivell per a la pròxima temporada".

Per la seva banda, Àlex Márquez ha assegurat que el seu objectiu és "ser el millor debutant", però ha reconegut que per a ell el més important és el dia a dia. "Ser més competitiu, conèixer les sensacions amb la moto i créixer cada dia", ha explicat després de dir que estava "molt emocionat" per ser a la presentació. "És un plaer arribar de Moto2 al Repsol Honda".

El director de HRC, Tetsuhiro Kuwata, ha sigut el primer que ha pres la paraula per recordar que l'any passat van aconseguir el seu objectiu, que era "la triple corona". "El Marc va guanyar el seu sisè títol de MotoGP i Honda el títol d'equips i de marques", ha afegit.

Sobre la nova temporada, Kuwata ha indicat que espera que Marc Márquez els doni "molts més grans moments en el futur". "Ha estat recuperant-se durant tot l'hivern i fent un gran esforç", ha recordat. Sobre el seu nou pilot, ha dit: "Des del 2013, quan va arribar el Marc, no teníem un debutant a l'equip. Ara és el moment que Àlex Márquez s'uneixi a nosaltres. Ja va rodar amb nosaltres en la pretemporada del 2013, però ara el repte és més gran. Necessita temps per adaptar-se a la categoria i nosaltres l'ajudarem".

"La nostra missió és que els pilots tinguin èxit. Els enginyers d'Honda han fet un gran treball i estem segurs que tornaran a complir els objectius", ha conclòs el director de HRC.