Sainz, el més ràpid el dia que Vettel xoca contra el mur

Carlos Sainz ha aconseguit el millor temps en la segona jornada de la segona setmana de tests al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot madrileny, després dels problemes que va tenir aquest dimarts el seu company, Lando Norris, ha sortit a pista i, amb una tanda curta, ha marcat el millor temps del que portem de tests: 1:14.144. Però les cares llargues han tornat a aparèixer a McLaren quan el monoplaça de Sainz s'ha quedat aturat a la sortida del 'pit lane' a causa d'un altre problema hidràulic, segons ha comentat l'equip. Però l'han pogut solucionar ràpidament i Sainz ha pogut tornar a la pista sense perdre gaire temps i ha acabat el matí amb 54 voltes. A la tarda, el madrileny n'ha fet 66 més tot i estar pràcticament una hora aturat al box. Tot i això, ningú ha sigut capaç de rebaixar el registre que Sainz ha aconseguit al matí.

L'accident de Vettel

Qui ha tingut més problemes del compte ha sigut Sebastian Vettel, que ha xocat contra el mur de protecció del revolt tres del circuit durant la sessió matinal. L'equip ha apuntat un problema mecànic, però no ha donat més explicacions. L'alemany ha explicat que ha tingut un problema a la part davantera esquerra del seu cotxe. "No sabem gaire més del que ja se sap. Estava entrant al revolt tres i, per la sensació que he tingut dins el cotxe, hi ha hagut un problema a la part davantera esquerra i a partir d'aquí no hi ha hagut res que hagi pogut fer per evitar xocar, perquè ja no depenia de mi", ha dit Vettel que, després de l'incident, ha pogut tornar al box pel seu propi peu.

Tot i això, els problemes han fet que el Ferrari es quedés al box durant gairebé tota la tarda i perdés molt de temps. Així, Charles Leclerc, que havia d'agafar el relleu de Vettel, no ha pogut sortir fins als minuts finals.

Mercedes aprofita el temps

Per contra, Mercedes ha aprofitat al màxim la jornada. Valtteri Bottas, després de solucionar els problemes que va tenir dimarts a la tarda, ha fet 74 voltes al matí. A la tarda, després de fer el relleu, Lewis Hamilton ha fet 102 voltes al traçat català. Tot i això, les fletxes de plata segueixen amagant una carta: tot apunta que no demostren tot el seu potencial a la pista, ja que els temps que tant Hamilton com Bottas estan aconseguint són bastant modestos, sense despuntar a la classificació.