Sunderland guanya l'etapa i Brabec recupera el liderat

Ricky Brabec ha recuperat aquest dilluns el liderat del Dakar en la categoria de motos. El pilot d'Honda ha acabat tercer la setena etapa del ral·li i gràcies a això torna a encapçalar la general. El triomf ha estat per a Sam Sunderland, de KTM, que ha completat els 323 quilòmetres cronometrats en 3 hores, 51 minuts i 41 segons. Brabec ha entrat tercer, a 6 minuts i mig de Sunderland, però amb marge suficient per recuperar el liderat que anteriorment li havia pispat Pablo Quintanilla. El xilè ha acabat 14è, lluny de les primeres posicions, després de perdre més de 20 minuts. I és que l'ha penalitzat el fet d'haver d'obrir pista per haver guanyat l'etapa anterior.

Brabec és ara el líder de la general amb 6 minuts i 55 segons d'avantatge sobre Toby Price (KTM), segon classificat, i amb 7 minuts i 47 segons sobre Adrien van Beveren (Yamaha).

El millor català ha estat Oriol Mena, que ha completat l'especial 13è, a més de 20 minuts de Sunderland. Laia Sanz, per la seva banda, ha estat 20a, a mitja hora del seu company d'equip. Mena és 13è a la general, mentre que Laia Sanz ocupa la 16a posició, a 13 minuts i 9 segons del 15è classificat, el també català Armand Monleón.

Peterhansel s'adjudica l'etapa en la categoria de cotxes

540x306 Stéphane Peterhansel, a les dunes peruanes / ERNESTO ARIAS / EFE Stéphane Peterhansel, a les dunes peruanes / ERNESTO ARIAS / EFE

Stéphane Peterhansel ha aconseguit el triomf en la categoria de cotxes. El francès ha completat la setena etapa amb 4 minuts i 33 segons d'avantatge sobre el català Nani Roma, que ha acabat segon. Tot i això, cap dels dos ha aconseguit desbancar Nasser al-Attiyah, que segueix manant a la general. El qatarià ha estat quart, però segueix líder, amb gairebé mitja hora d'avantatge sobre el francès. Roma recupera les posicions de podi i és tercer, a poc menys de vuit minuts del segon lloc de Peterhansel.

Qui no ha tingut una bona etapa ha estat Sébastien Loeb, que ha perdut molt de temps en la primera part de l'especial i, tot i que ha pogut reparar el seu Peugeot i continuar la marxa, ha acabat perdent més de 28 minuts respecte al temps de Peterhansel.