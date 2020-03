Toni Bou, campió del món per 27a vegada

Toni Bou (Repsol Montesa Honda) ha estat un dels principals afectats per les mesures extraordinàries en l'esport per aturar el contagi massiu del coronavirus. La cancel·lació de la penúltima prova de la temporada en pista coberta de X-Trial, que s'havia de disputar a Àustria el 21 d'abril, l'ha convertit matemàticament en campió del món. És el catorzè títol consecutiu de la categoria i el 27è de la seva carrera esportiva. El pilot de Piera encapçalava la classificació general amb 100 punts i una renda de 25 respecte al següent competidor.

"És una llàstima que s'hagi pres la decisió de posposar la cursa d'Àustria pel coronavirus, però comprenc que la seguretat de tots és prioritària. Les sensacions, en aquest cas, són estranyes, perquè hauria preferit guanyar el títol a la pista", ha dit Bou en una nota de premsa que ha publicat l'equip Repsol Montesa Honda.

"Aquest any hem fet una gran temporada. Hem demostrat estar a un bon nivell, hem guanyat les cinc curses i arribava a Wiener Neustadt amb moltes opcions d'aconseguir el títol. Encara queda una última cursa per acabar el campionat i espero celebrar-ho a Andorra, on confio oferir l'espectacle que el coronavirus ens ha impedit portar a Àustria", ha dit el ja campió del món sobre l'última etapa del Mundial, que es disputarà a Andorra la Vella el 25 d'abril.