El coronavirus dinamita l'inici del Mundial de MotoGP

Aquest diumenge que ve havia de començar una de les temporades més llargues del Mundial de MotoGP, amb 20 curses. I diem havia de començar per dos motius: perquè a Qatar es donarà la curiosa circumstància que només s'encendrà el llum per veure en acció les motos de les dues categories petites del campionat, Moto2 i Moto3 (ja són a Doha perquè el cap de setmana passat van disputar-hi els entrenaments de pretemporada) i perquè, de les 20 cites inicialment previstes, de moment s'ha baixat a 18. La causa és el coronavirus, que ha provocat la cancel·lació del GP de Qatar de MotoGP i que es posposi el Gran Premi sencer de Tailàndia, previst per al cap de setmana del 21 i 22 de març. Així, a l'espera que les autoritats nord-americanes es pronunciïn, si no hi ha més canvis, el Mundial començarà al cent per cent (és a dir, les tres categories) un mes més tard, amb el Gran Premi de les Amèriques, a Austin, una cursa prevista per al primer cap de setmana d'abril.

L'ajornament de la cursa tailandesa, que aquest any es disputava a principis de temporada i no a finals, com en les dues edicions anteriors (els anys 2018 i 2019 es va celebrar a l'octubre), la va anunciar aquest dilluns a la matinada el ministre de Sanitat i vice primer ministre de Tailàndia, Anutin Charnvirakul, després de sortir d'una reunió del comitè governamental del seu país per tractar aquest tema. "No estic dient que es cancel·li, només dic que s'ajorni fins que puguem celebrar-lo. Necessitem posposar-lo ara fins a nou avís. Les coses canvien cada dia i s'ha convertit en una pandèmia. Hem d'actuar d'acord amb les circumstàncies a tot el món i és el millor per a la nació i per als participants", ha indicat el ministre.

La cursa tailandesa es podria reprogramar al setembre o a l'octubre

Així, la decisió de les autoritats tailandeses es mantindrà fins que millori la situació per les infeccions del coronavirus, que a Tailàndia ha estat detectat en 43 persones, mentre s'investiga la mort d'una persona al país relacionada amb aquest virus. Dorna, l'organitzadora del Mundial de MotoGP, ja ha anunciat que treballa per buscar una data per a la cursa tailandesa, que es podria reprogramar per al setembre o l'octubre.

"Tenia moltes ganes de debutar en MotoGP, però toca esperar", ha dit Àlex Márquez, amb ganes d'enfilar-se a l'Honda de MotoGP per primer cop en una cursa. "Entenc la situació crítica que vivim amb el coronavirus. Esperem que tot torni a la normalitat com més aviat millor per poder començar el Campionat del Món", indicava Maverick Viñales ahir, i lamentava que no pugui córrer de moment en dos dels seus traçats preferits, Doha i Buriram. Yamaha, de fet, ha estat dels equips que s'han vist afectats per les restriccions de viatge a Doha, ja que la seva seu europea és a la localitat italiana de Gerno di Lesmo i, per tant, els membres de l'equip, com també els de Ducati, Aprilia i altres integrants del Mundial que havien de volar a Qatar des d'Itàlia haurien d'haver passat el procés de 14 dies de quarantena que ha instaurat el país. "Itàlia té un paper fonamental en el campionat i en la categoria reina, per això s'ha pres la decisió de cancel·lar la competició", va argumentar diumenge Dorna després de l'anunci de la cancel·lació de la cursa de la categoria reina al traçat de Losail.

Aquest dimarts Dorna ha anunciat els horaris definitius del Gran Premi de Qatar, ja sense MotoGP. Així, la cursa de Moto3 es disputarà a les 14.20 hores, i la de Moto2, a les 16 h. Totes dues curses es podran veure per Dazn.