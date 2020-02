Fabio Quartararo lidera el test de pretemporada de MotoGP més igualat

És d'hora per treure conclusions. Qualsevol que hagi seguit els tests de pretemporada de MotoGP al traçat de Sepang dirà que encara és aviat, que el que s'ha vist a la pista no ha de ser el que veurem a partir del 7 de març, quan arrenqui la pretemporada a Qatar. Fabio Quartararo ha sigut el gran dominador (va aconseguir un 1:58.349 i es va quedar a una dècima del rècord oficiós del traçat), però si hi ha hagut una cosa que ha cridat l'atenció ha estat la igualtat entre tots els pilots: 16 han rodat en 1:58, quan l'any passat tan sols ho van aconseguir sis. I la igualtat ha anat encara més enllà. I és que les sis marques han estat separades per tan sols 0,345 segons, la diferència que hi ha hagut entre el més ràpid, Quartararo, amb la Yamaha, i el novè, Aleix Espargaró, amb l'Aprilia. Pel mig s'han colat les Honda, Suzuki, Ducati i KTM. I, a més, 18 pilots han acabat a tan sols un segon de diferència.

Yamaha ha sigut l'equip que marxa de Sepang amb el millor somriure. Quartararo ha sigut el més ràpid, però Rossi ha acabat cinquè (a menys de dues dècimes del francès), i Maverick Viñales, 16è. El de Roses va utilitzar el test al traçat malaisi per fer simulacions de cursa, i diumenge, l'últim dia dels tres de test, va fer 83 voltes, el que més en va fer. "Ha sigut molt positiu. Hem millorat molt la moto, especialment la posada a punt de cara a la cursa. En aquest test era molt important concentrar-me en les sensacions i en el que necessitava millorar", ha apuntat el català. El seu company a Yamaha, Valentino Rossi, assegurava que calia seguir treballant perquè "tothom és molt ràpid", tot i que afegia que les proves havien sigut "positives". La marca dels diapasons ha tingut com a conseller Jorge Lorenzo. El pilot mallorquí, que no va pujar a la Yamaha fins diumenge, va estar al box donant consells als pilots.

A Honda, amb Marc Márquez encara recuperant-se després d'haver-se operat de l'espatlla a l'hivern i amb Àlex Márquez acumulant quilòmetres abans del debut oficial, qui més ha tirat del carro ha sigut Cal Crutchlow. En el global dels tres dies, ha sigut segon, tot i que el britànic ja ha avisat: "No prenem els revolts com ho hauríem de fer si volem ser competitius. No podem fluir, fem que el revolt sembli una V, que sempre ha sigut l'estil d'Honda, però amb els nous neumàtics Michelin això no es pot fer. Has de tenir més velocitat als revolts i aquesta moto no ens ho permet. Hem de millorar el gir". Marc Márquez, per la seva banda, ha patit dues caigudes, sense conseqüències per a ell: les atribueix a la seva condició física després de l'operació. "Hem acabat amb bones sensacions. És bo saber on és el límit, però encara queda feina per fer", deia l'actual campió de la categoria. El seu germà i ara company d'equip, Àlex, es mostrava satisfet de l'evolució que està fent: "Les sensacions han anat millorant dia a dia. Hem de seguir aprenent, però els meus coneixements augmenten amb cada sortida a pista".

Suzuki, KTM i Aprilia són les altres marques que marxen satisfetes de Sepang. Álex Rins i Joan Mir han tingut temps de provar "tot el que hi havia a la llista", segons el barceloní. "Anem a Qatar amb una moto millor que la de l'any passat", afirma després d'haver-se mostrat molt consistent a la pista. A KTM, la feina de Dani Pedrosa també es nota. Pol Espargaró ha marcat el setè millor temps dels tres dies. "Les sensacions són bones. A Qatar tornarem a començar de zero. Podríem tenir problemes, tindrem neumàtics diferents, així que haurem de tornar a començar. Esperem tenir els mateixos resultats", deia el de Granollers. El seu germà, Aleix, ha confirmat en el test oficial les sensacions que va tenir durant el shakedown amb la nova Aprilia RS-GP 2020. "Ha millorat en tots els aspectes, hem fet un pas endavant que m'ha sorprès. Hi ha moltes àrees que hem de treballar, però es tracta de problemes deguts a la joventut del projecte", apuntava, i afegia: "Hem de seguir treballant perquè queden poques setmanes per a la primera cursa, però marxo de Malàisia amb un somriure". I és que Aleix Espargaró va assegurar diumenge, després de baixar de la moto, que havia aconseguit un "ritme rapidíssim" de cursa, en una simulació que va fer.

A Ducati, el millor ha sigut Danilo Petrucci, que ha acabat amb el sisè millor crono. Andrea Dovizioso, per la seva banda, ha quedat 15è. "El ritme és bo, però la baixada de rendiment dels neumàtics és encara massa gran. He d'entendre com es comportaran en cursa. Estic convençut que la classificació final d'aquests tres dies no reflecteix del tot el que passarà durant la temporada", apuntava el de Forli. Ara els pilots de MotoGP tindran tres dies més de tests abans que comenci oficialment la temporada. Serà a Qatar del 22 al 24 de febrer.