Els pilots giren cua sense córrer riscos

Després d’arribar dijous a la frontera amb Xile, els participants del Dakar començaven ahir el camí de tornada cap a Lima, el punt de partida i final d’un ral·li que ja ha arribat a l’equador de la competició i que destaca per la incertesa en les classificacions generals, que encara no tenen un favorit clar. Sobretot en motos, en què hi ha fins a sis pilots amb una diferència de menys de deu minuts.

La prova, que aquest any es desenvolupa íntegrament en territori peruà, encara el tram decisiu. Però abans els pilots, copilots i assistents podran disfrutar d’una jornada de descans merescuda, que servirà sobretot per agafar aire de cara a les cinc etapes que queden fins a arribar a Lima.

La cinquena etapa, que enllaçava les localitats de Moquegua i Arequipa, amb més de 700 quilòmetres de recorregut, era una de les més complicades de la prova, sobretot a escala d’orientació. I s’hi va afegir la boira espessa, que va forçar l’organització a endarrerir un parell d’hores la sortida perquè els helicòpters mèdics i de seguiment de la prova no podien volar, per falta de visibilitat.

Va ser una etapa sense grans canvis a la general i marcada per la prudència. En cotxes va ser especialment evident. Quan la classificació és incerta, el sentit comú diu que és millor no cometre errors, i per això tant Nasser al-Attiyah com Stéphane Peterhansel van jugar al gat i a la rata, més pendents l’un de l’altre que de la resta de participants. Això va donar via lliure perquè Sébastien Loeb s’adjudiqués la cinquena etapa. Però als favorits tant els feia, perquè Loeb començava el dia a més de 50 minuts dels capdavanters i l’acabava a 40, encara molt lluny seu.

Al-Attiyah, que ja ha guanyat dues vegades el Dakar i ha pujat cinc vegades més al podi, de moment sap mantenir a ratlla Monsieur Dakar i l’avantatja en 24 minuts. Una diferència notable que es va eixamplar en l’últim tram de l’especial d’ahir, en què Peterhansel va tenir problemes. Però que, en tot cas, no li permet relaxar-se contra un rival que ha creuat la meta en primera posició fins a tretze vegades, set de les quals sobre les quatre rodes.

Rere el qatarià i el francès, Nani Roma resisteix en el tercer lloc, tot i que el català, doble vencedor de la prova en motos i cotxes, no va tenir el dia i va cedir més de deu minuts respecte als capdavanters. Ara se situa a 35 d’Al-Attiyah.

En motos, on la palla va encara més cara, la cinquena etapa no va servir per desfer el nus a la classificació, sinó per mantenir la incertesa una jornada més. I això que Pablo Quintanilla va rondar la possibilitat de situar-se líder, però el xilè va acabar enredant-se en l’últim tram de l’etapa cronometrada i va perdre quatre minuts preciosos que el releguen a la segona posició provisional.

Sis motoristes amb opcions

La classificació continua encapçalada pel nord-americà Ricky Brabec, que va trobar el punt just per ser competitiu sense córrer riscos ni perdre temps. Va finalitzar desè a l’etapa, però només va cedir tres minuts respecte al vencedor a Arequipa, el francès Xavier de Soultrait, suficient per conservar el primer lloc. La tercera posició és per a l’australià Toby Price, que va esgarrapar uns segons al cronòmetre per rebaixar la distància amb Brabec a tres minuts.

Laia Sanz, divuitena a l’etapa, va escalar una posició a la general i ara ocupa el lloc 19, a menys de cinc minuts de la 17a posició de l’igualadí Armand Monleón.

Finalment, a la categoria de side by side, Gerard Farrés resisteix a la segona posició de la general a deu minuts del líder, el rus Kariakin.