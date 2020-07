Carlos Sainz es gradua sota la pluja

Lewis Hamilton (Mercedes) ha aconseguit el millor temps en la sessió de qualificació i aquest diumenge sortirà des de la pole al Gran Premi d’Estíria (Àustria), que es disputarà al Red Bull Ring. La sessió d'aquest dissabte ha estat marcada per la pluja, que ha endarrerit els horaris i ha dificultat la conducció dels pilots. Max Verstappen (Red Bull) ha aconseguit el segon millor temps. Carlos Sainz ( McLaren) serà tercer, la millor posició de la seva carrera.

651x366 Lewis Hamilton / MARK THOMPSON / AFP Lewis Hamilton / MARK THOMPSON / AFP

Sainz s'ha quedat a només 969 mil·lèsimes del temps de Hamilton, que ja acumula 89 poles. "Estic molt content d'haver aconseguit la tercera posició. Sento que és especial perquè ha sigut la classificació més difícil. He disfrutat molt. El cotxe ha funcionat millor del que esperàvem i tinc confiança, però hem vist el ritme de cursa dels rivals", ha analitzat Sainz.

"Ha sigut un dia complicat i difícil per a tots els pilots. Ens alguns trams no es veia res i gairebé em surt el fetge per la boca", ha explicat Hamilton.