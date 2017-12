El negoci de ser el bressol de dos genis

“Moltes vegades es diu que els bons jugadors sorgeixen de barris pobres, com Maradona. En el cas de Messi, seria millor parlar de classe mitjana en crisi, una imatge que explica bé què ens passa a l’Argentina”. El periodista Jorge Urien Berri coneix bé Rosario, la ciutat natal de Messi, on, de manera estranya, la presència del geni del Barça, una de les quinze figures mediàtiques més seguides a les xarxes a nivell mundial, no sembla tenir gaire pes. “Passa una mica com amb Che Guevara, nascut no gaire lluny del Monument a la Bandera, el lloc de Rosario on es va desplegar per primer cop la bandera argentina durant la guerra contra els espanyols. Guevara va marxar jove i va ser descobert per molts un cop mort, a casa. I va arribar el negoci. Amb Messi passa el mateix. Quan va marxar era un nen. S’ha anat redescobrint de mica en mica i ara arriba el negoci”, conclou.

Cristiano Ronaldo i Messi comparteixen molt, més enllà de la rivalitat. Tots dos han tornat a casa per canviar les seves ciutats i deixar-hi la seva empremta. Els casos, però, són diferents. Messi sempre ha tornat intentant mantenir una vida normal, i va arribar a sorprendre el fet que decidís casar-se a casa, en una zona pròxima als barris humils, ja que era l’hotel de luxe que quedava més a prop d’uns escenaris d’infància que han canviat poc. El 2011, una empresa de Buenos Aires, Tangol, va inaugurar el primer tour pels escenaris d’infància de Messi. Portava turistes, sobretot britànics i xinesos, del seu carrer natal al sud de Rosario, al Club Grandoli, on jugava de menut, i a l’estadi del Newell’s Old Boys, el club de la família Messi. “Van fer negoci primer gent de Buenos Aires que no pas els de Rosario”, diu Berri. Malgrat que últimament s’ha obert un bar amb el nom de Messi, el geni blaugrana és present sobretot amb murals pintats per aficionats locals del Newell’s Old Boys. “Messi sempre s’ha sentit a casa, sempre ha volgut tornar a la Rosario de la seva infància. I ho fa”, comenta Jorge Urien Berri, abans de recordar que “aviat s’inaugurarà el Museu de l’Esport pagat per la regió de Santa Fe i el govern municipal de Rosario, instal·lat en una vella zona militar reformada. I Messi és l’excusa per fer-ho, ja que hi tindrà un espai central”. De mica en mica, Rosario, que ni tan sols té una estàtua de Messi, a diferència de Buenos Aires, vol treure beneficis de ser el bressol d’un geni que ha invertit en diferents negocis a la ciutat però mai fent servir el seu nom ni la seva cara.

Si Rosario pagarà el seu museu, a Funchal, la capital de l’illa de Madeira, a Portugal, el Museu de Cristiano Ronaldo l’ha pagat... Cristiano Ronaldo. El davanter del Madrid ha deixat més empremta que Messi sobre els seus escenaris d’infància, ja que va pagar de la seva butxaca el museu on es poden veure els títols individuals que ha guanyat, com les Pilotes d’Or, i rèpliques dels títols aconseguits amb el Manchester United i el Madrid. “Té molt bona relació amb el govern local i parla molt amb el president de Madeira, Miguel Albuquerque”, diu el periodista Sergio Freitas. “Cuida molt la seva imatge i hi ha una estratègia definida per beneficiar l’illa”, afegeix. Així, hi ha un tour turístic oficial, s’ha contractat un artista d’art urbà britànic per fer un gran mural amb el rostre de Cristiano al seu barri natal, es fan actes oficials al museu i, sobretot, s’ha batejat amb el nom de Ronaldo l’aeroport local, fet que va generar certa polèmica. “Molta gent va criticar que l’aeroport porti el nom d’una persona viva. El mateix ministre de Transports es va queixar, però com que l’aeroport depèn del govern autònom de Maderia, Miguel Albuquerque va dir que no havia de demanar permís a ningú per batejar l’aeroport”, diu Freitas. I així va ser. De passada es va instal·lar el famós bust de Ronaldo que va provocar un allau de burles, ja que no va quedar gaire bé. A més del bust, Cristiano té una estàtua a la zona de mar de Funchal, inaugurada ja fa anys. “Cristiano ha donat molts diners a Madeira quan ha patit incendis greus, cuida aquests detalls. I quan va guanyar l’Eurocopa portava la bandera de l’illa”, diu Freitas, sobre un jugador que ha construït també un hotel -l’hotel Pestana CR7- al costat del museu. El madridista, però, no només ha construït una nova Funchal al seu gust. També ha esborrat aquella que no li agradava, com la casa on va néixer, que va ordenar enderrocar, com si volgués esborrar records d’una infància dura, amb un pare que no sempre va ajudar la mare i els fills.

Si a Rosario la imatge de Messi més comuna és un grafiti, a Funchal Cristiano té un museu i estàtues.