Un partit que dona vida als fantasmes balcànics

En l’últim entrenament de l’FK Tirana abans de jugar el partit de la fase prèvia de la Champions d’avui (20 h) contra l’Estrella Roja, més de mil aficionats van omplir les graderies de l’estadi del campió albanès. Portaven una pancarta amb un mapa de la Gran Albània, és a dir, l’estat que el nacionalisme albanès més radical somia tenir, incorporant-hi tot Kosovo, així com part de Macedònia i Montenegro. A la bandera, també hi apareixien les cares de militars de l’UÇK, l’Exèrcit d’Alliberament de Kosovo. Sèrbia i Albània continuen enfrontats per la qüestió kosovar, una regió que uns i altres reclamen com a seva i que ha acabat convertida en un estat independent controlat pels albanesos. Un conflicte al cor d’Europa que ha convertit aquest partit de la Champions en un partit de màxima seguretat, tot i que el covid-19 ha evitat que hi hagi espectadors.

L’FK Tirana és el club més nacionalista d’Albània. I l’Estrella Roja, campió serbi, és conegut pels seus ultres, els delije, d’on van sorgir paramilitars que van lluitar a les guerres dels Balcans. A finals dels anys 80, Željko Ražnatovic, un fill de militar que s’havia convertit en lladre per mig Europa, va seduir joves a la graderia per formar-los com a paramilitars que cometrien crims de guerra a Croàcia, Bòsnia i també Kosovo. La presència d’aquest club a Albània ha despertat fantasmes del passat en una regió que no ha tancat les seves ferides.

L’últim cop que la selecció d’Albània va jugar a Belgrad contra Sèrbia, el 2014, ja hi van haver incidents, perquè uns albanesos van fer volar sobre l’estadi de l’Estrella Roja, escenari del partit, un dron amb una bandera amb símbols nacionalistes albanesos. El partit es va suspendre. Per als serbis, Kosovo és una terra de gran valor sentimental perquè consideren que és on va néixer Sèrbia. Aquí van perdre una batalla contra els turcs el 1389, una derrota que encara avui commemoren com la seva diada nacional. A Kosovo, però, fa molt que els serbis no són majoria. Ara hi viuen dos milions d’albanesos que van viure la guerra del 1996 al 1999, en què van perdre la vida més de 10.000 persones. Una guerra que va acabar amb la retirada sèrbia, que no reconeix haver perdut un territori reconegut per la major part de la comunitat internacional com a estat independent, sense unir-se a Albània, tal com part de la població voldria. Fa tres anys, el Partizan de Belgrad serbi ja va derrotar l’Skenderbeu albanès a Belgrad i després va empatar a Albània, en un partit amb incidents a la graderia. Ara, la visita de l’Estrella Roja ha alertat les autoritats albaneses pel pes simbòlic d’aquest club. Ja aquesta temporada, de fet, les autoritats kosovars no van permetre a l’Estrella Roja entrar a Kosovo quan els tocava jugar un partit de copa sèrbia contra el Trepca, un club format per serbis de Kosovo que té permís per jugar les competicions sèrbies per evitar incidents. El partit no es va jugar.

Aquest de Champions, en canvi, sí que es jugarà. Sense espectadors, però amb tensió a l’exterior. I velles banderes, les que reclamen una gran Albània o una gran Sèrbia, recordant batalles medievals i crims moderns. I tot plegat el mateix dia que es juga un PAOK-Besiktas. El PAOK, club grec fundat per refugiats expulsats d’Istambul als anys 20, contra el campió turc. Un altre partit de forta càrrega simbòlica.