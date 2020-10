El partit més llarg del mandat de Bartomeu

Al centre civic Pati Llimona, al cor del Barri Gòtic, el periodista Adrià Soldevila va presentar ahir el llibre El partit més llarg (Ara Llibres), una crònica periodística de llarg recorregut que narra amb precisió quirúrgica com es va desenvolupar a les entranyes del Camp Nou una de les jornades més difícils de la junta encapçalada per Josep Maria Bartomeu: el partit entre el Barça i el Las Palmas de l’1 d’octubre del 2017. Joan Maria Pou, director d’ El Barça juga a RAC1, va ser l’encarregat de moderar la presentació d’un llibre que va definir com “el relat addictiu del minut a minut de tot el que va passar a la junta del Barça quan la policia va començar a repartir als carrers”.

Alhora que Pou donava les primeres píndoles del llibre de Soldevila, el periodista Ramon Besa anotava en un paper, gest inequívoc d’un cronista dels de tota la vida, en quins punts articularia el seu discurs sobre El partit més llarg i tot el que envolta el llibre. “És un llibre amb un gran valor periodístic i que compta amb tres ingredients imprescindibles per fer bé l’ofici: fonts, treball de camp i documentació”, va dir Besa.

Un dels elements clau que dota de valor el treball de Soldevila és que el periodista va tenir accés al grup de WhatsApp dels membres de la directiva i, a partir d’aquí, va construir el seu relat. “Després de moltes converses en off [conservant l’anonimat de l’interlocutor], tenia una idea de com fer el llibre, però vaig esclatar d’alegria quan vaig aconseguir tenir accés a aquests missatges, perquè em van permetre fer una reconstrucció cronològica precisa de les reunions i dels episodis d’aquell dia”.

El Barça va acabar jugant a porta tancada, una solució difícil -Bartomeu va rebre moltes pressions aquell 1 d’octubre- que no va acabar agradant gairebé a ningú i que va marcar un abans i un després a la junta. Bartomeu i la comissió delegada havien acordat suspendre el partit, però el president, després de reunir-se amb el vestidor -només dos futbolistes eren contraris a jugar, Piqué i Sergi Roberto-, va tirar pel dret. Bartomeu, desdint-se del que havia acordat amb els directius amb els quals s’havia reunit -entre ells Carles Villarrubí, que va dimitir aquell dia, com Jordi Monés-, va optar al final per la proposta de jugar a porta tancada. Tot just quan hi havia un comunicat del club preparat en què es deia que el partit s’ajornava.