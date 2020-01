Embarba, un expert assistent al servei d'Abelardo

“Estadísticament, Embarba és un jugador que ens ha fet decidir pels números que té, importants en l'àmbit de les assistències, que en necessitem moltes. Un detall important és que es coneixen bé amb Raúl de Tomás”. Com ha aclarit Rufete, l’Espanyol ja té un soci predilecte per al seu flamant davanter, a qui va repartir cinc assistències en dos cursos. A ells dos i a Trejo els coneixien a Vallecas amb les sigles ETT per l’alta quantitat de gols que van marcar-hi. “Tinc molt bona relació amb De Tomás des de les dues temporades que vam compartir al Rayo. Després hem seguit tenint contacte. Em va escriure quan va llegir que podia fitxar per l’Espanyol. Per sort, ens hem ajuntat aquí. Esperem donar moltes alegries”, ha confessat el mateix Adrián Embarba en la seva presentació a l’RCDE Stadium. El madrileny, que també ha passat revisió mèdica i ha viscut el seu primer entrenament com a blanc-i-blau, portarà el dorsal 25 que va deixar lliure Sergi Darder el 2018.

En la seva presentació, Embarba s’ha definit futbolísticament: “Em considero un jugador ràpid, hàbil, m’agrada encarar, tinc bon xut”. L’extrem liderava fins ara diverses estadístiques de l’actual temporada a Segona: el jugador amb més assistències (11), el doble que el segon (Sangalli i Salvi, amb 6) i el que més centrades totals (233) i bones (59) ha fet. Supera i de llarg els segons millors en aquestes facetes: L’exespanyolista Álex Fernández, ara al Cadis, suma 167 centrades totals, mentre que Iribas, del Fuenlabrada, és el segon que en fa més de bones (43). Embarba també és qui suma més passades amb perill (67), lluny del mateix Álex (54), i el quart pel que fa a xuts a porteria (63, només tres menys que Stuani, tercer). Al Rayo, a més, és l’encarregat de xutar les faltes, una faceta en què a l’Espanyol tindrà competidors com Darder, Granero o De Tomás. A l’RCDE Stadium també aportarà una altra qualitat: els regats. Des de principi de temporada n’ha completat 57 al Rayo, cosa que el converteix en el cinquè que més n’ha fet.

Embarba també ha exposat els motius pels quals firma per l’Espanyol: “Per mi és un repte personal i un gran pas en la meva carrera professionalment. Al Rayo hi he donat tot el que tenia. És un repte provar-me en un club de més entitat. M’encanta el club, però també la ciutat i el projecte”. Quan se li ha preguntat per si considera una motxilla la pressió que tindrà pel preu que paga un Espanyol que lluita per la salvació, ha estat clar: “No és cap motxilla, sinó un honor i una responsabilitat. Els nous venim a sumar i a aconseguir els objectius”. L’extrem, que va estudiar magisteri per ser professor d’educació física, serà blanc-i-blau fins el 2024. Serà la seva primera experiència de la seva carrera lluny de la Comunitat de Madrid, després de voltar per clubs com el Reial Madrid, l’Alcalá, el Leganés, el Getafe, el Marchamalo, el Carabanchel o el Rayo Vallecano, on ha fet el salt al futbol professional. “No vull mentir, és un dia difícil però il·lusionant”, ha escrit el jugador en una carta de comiat del club madrileny. “Fa uns mesos vaig prendre la decisió que la meva etapa a Vallecas s'havia acabat per ara. Necessitava provar-me, demostrar-me a mi mateix quin jugador soc sense la franja al pit”, prossegueix l’atacant, per qui es pagaran 10 milions a terminis.

Torn per a les sortides

El vicepresident, Carlos García Pont, ha tornat a reivindicar el “compromís” del president Chen Yansheng amb l’Espanyol. “Sovint he sentit dubtes sobre el seu compromís, però el seu projecte sempre ha estat a llarg termini. A vegades no hem pogut fer més, pel límit salarial, restriccions de la Xina o situacions de mercat, però fem en cada moment el que és millor”, ha ampliat. “Hem anat a comprar com a fórmula per obtenir el compromís dels jugadors. Els que han vingut són extraordinaris per a l’Espanyol i per a qualsevol club. Hem d’aprofitar-ho per créixer com a club. Tenim molta competència fora”, ha afegit Rufete, que ha puntualitzat que aquest hivern han prioritzat les entrades a les sortides perquè sabien les necessitats de l’equip i perquè els nous tinguessin més temps per treballar amb el grup. Amb Embarba a l'equip, ara l’Espanyol treballa en buscar sortida a algun jugador que permeti rebaixar el nombre d’efectius d’una plantilla que té totes les fitxes ocupades.