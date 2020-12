L’exigència del calendari posa a prova el fons d’armari blanc-i-blau

Tres dies després de rebre el Saragossa, l’Espanyol visitarà aquest dimecres el Cartagena (19 h, M. LaLiga) en una quarta jornada intersetmanal que posarà a prova la profunditat del fons d’armari espanyolista. El conjunt murcià, que viu un moment delicat –només ha sumat un dels últims 15 punts–, serà el tercer dels quatre rivals a qui els blanc-i-blaus s’enfrontaran en deu dies. Un Tourmalet condensat que va començar dijous de la setmana passada a Leganés i que tancarà aquest diumenge la visita de l’Sporting a Cornellà-El Prat. La particular escalada de l’Espanyol, però, no acabarà aquí, ja que abans d’acabar l’any encara s’enfrontarà amb l’Almeria i el Logronyès, dos dels equips més en forma de la categoria.

“Estem en una marató de partits important. Cal recuperar l’equip que està millor anímicament. Al futbolista li agrada més jugar que entrenar-se”, ha admès Vicente Moreno, que ha avançat que, segurament, farà canvis respecte a la seva última alineació. “No es tracta de posar un onze totalment diferent, però cal veure com estan els jugadors pel que fa a molèsties i cansament. Estem tenint una acumulació de partits importants, però la majoria dels jugadors estan bé”, ha afegit.

Després de 15 jornades, el tècnic de Massanassa té clar quina és la seva guàrdia pretoriana. Tot i que només ha repetit dues alineacions idèntiques fins ara aquest curs –n’ha plantejat fins a 13 de diferents–, el cert és que gairebé sempre ha apostat per petits retocs en lloc de revolucionar l’equip amb grans sacsejades. Ho demostra el fet que només 16 futbolistes hagin estat titulars. N’hi ha tres (Diego López, David López i Cabrera) que han fet ple al 15. Els segueixen De Tomás i Calero (13 titularitats), Miguelón i Embarba (12); Mérida, Darder i Melendo (10); Pedrosa (8), Dídac i Vargas (7), i Wu Lei (6). Aquests 14 jugadors conformen la base que el preparador espanyolista ha anat alternant en aquest tram inicial de curs a l’hora de confeccionar les seves alineacions.

A banda d’aquests, encara hi ha dos jugadors, Óscar Gil i Lluís López, que han conegut la titularitat de manera puntual en dues jornades. Encara hi ha vuit jugadors més (Vadillo, Keidi Bare, Campuzano, Oier, Álex López, Melamed, Lozano i Jofre) que encara no saben què és sortir d’inici. Cap d’ells, a més, arriba al 17% dels minuts disputats. Més d’un, però, podria començar a tenir més protagonisme a partir d’aquest dimecres o de l’enfrontament de Copa contra el Llagostera d’aquí dues setmanes.

Duel de depredadors

Si l’Espanyol i el Cartagena són el primer i el sisè màxims golejadors de la categoria, respectivament, és en bona mesura gràcies a l’olfacte i a l’instint de dos davanters, Raúl de Tomás i Rubén Castro, que comparteixen amb Djuka (Sporting) l’honor de ser els atacants més prolífics de la categoria. Tots ells porten vuit dianes. El punta madrileny de l’Espanyol fa dues jornades que no marca després d’acumular-ne cinc de consecutives veient porteria. Una ratxa similar va viure el veterà davanter canari del Cartagena, que als seus 39 anys va firmar sis dianes en cinc jornades seguides al mes d’octubre. Ara, però, en suma tres sense marcar. L’Espanyol, de tota manera, no pot confiar-se, ja que Castro li ha marcat cinc gols en 10 partits.