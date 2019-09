Balaídos amenaça la fragilitat defensiva de l’Espanyol

260x366 Els grans porters Els grans porters

El joc grinyola. S’encaixen massa gols i gairebé no se'n marquen. Els resultats no arriben i l’afició s’impacienta. Gallego busca la tecla amb l’ajuda d’un vestidor autocrític i d’un consell d’administració que li mostra la seva confiança. Amb aquest panorama l’Espanyol arriba a Balaídos aquest dijous (20 h, Movistar+ La Liga), on haurà de treballar de valent si vol sortir-ne ben parat. Un dels aspectes on més s’haurà d’esforçar l’Espanyol a Vigo és en solidificar una defensa que demostra massa fragilitats. O el que és el mateix, en intentar buscar deixar la porteria a zero. Aquest curs només ho ha aconseguit en quatre dels 12 duels disputats: contra l’Alabès i contra els modestos Lucerna (l’anada i la tornada) i Stjarnan.

Que Diego López no encaixi cap gol és una feina col·lectiva, encara que la responsabilitat final recaigui sobre el gallec. Diumenge es va convertir en el 12è porter amb més partits de la història de l’Espanyol en assolir els 100 oficials com a blanc-i-blau (88 de Lliga, 7 d’Europa League i 5 de Copa del Rei). En total, el gallec ha encaixat 117 dianes. La mitjana d’1,17 gols encaixats per partit el situa entre els millors de la història de l’Espanyol, ja que aquesta estadística només la milloren tres dels porters centenaris del club: Toni Jiménez (1,003), José Luis Borja Alarcón (1,05) i Tommy N’Kono (1,15), el seu actual entrenador. Els 305 partits que va disputar el camerunès, el porter que en suma més com a blanc-i-blau, queden massa lluny per al gallec, que si disputa el que resta de Lliga i de la fase de grups de l’Europa League se situarà, amb 138 partits, en la sisena posició de la llista. Té 37 anys i finalitza contracte l’estiu vinent, però no descarta ampliar aquestes xifres. “Em sento molt bé, amb molta il·lusió i ganes de seguir jugant. No hi haurà problemes per seguir vinculat al club si tots ho volem”, va dir fa unes setmanes.

Els 103 partits sense encaixar gol que va registrar Toni Jiménez són gairebé inassumibles per a Diego, que en suma 32, 11 de les quals el primer curs i 10 la temporada passada. En Lliga, enguany ha començat per sota de la seva mitjana d’aturades per duel: en suma 2 per duel, per les 3,18 del curs passat, les 3,5 del 2017/18 i les 3,34 del 2016/17. Val a dir, però, que dels 9 gols rebuts en aquesta competició, en la majoria difícilment hi podria haver pogut fer gaire cosa més. En bona part d’aquests gols és la defensa qui falla amb errors puntuals, semblantment al que es va produir en la temporada inicial amb Diego López sota pals. En les cinc primeres jornades va rebre 12 gols, tres més que enguany, però a partir d’aleshores l’equip va anar guanyant en solidesa fins a enllaçar el rècord d’imbatibilitat a la Lliga: 585 minuts, una marca que porta el nom de Diego López, però també la d’un entramat defensiu que va permetre a l’Espanyol créixer en confiança i resultats. “Darrere d’aquest rècord hi ha el treball de tots els companys”, va reconèixer el porter, que ara torna a necessitar l’ajuda del col·lectiu per tornar a no encaixar. I menys a Balaídos, un estadi on l’Espanyol no deixa la porteria a zero en Lliga des de l'any 2007.