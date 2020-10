Tancat el mercat de fitxatges més atípic en molts anys, l’afirmació que l’Espanyol és el gran rival a batre aquest any a la Segona Divisió va prendre força. Els blanc-i-blaus, que reben aquest dissabte l'Alcorcón (16 h, GOL), ja eren un dels principals candidats a l’ascens un cop van confirmar el descens de categoria. Però després de retenir la gran majoria de les seves estrelles, han reafirmat aquesta condició. La sortida de de Marc Roca, que deixa orfe el dorsal 21, és un mal menor per a una plantilla que ha sabut resistir al doble impacte del covid-19 i del descens. Feta la feina als despatxos, ara falta que el que passi sobre la gespa acabi confirmant les bones sensacions.

El principal èxit del mercat ha sigut aconseguir retenir jugadors molt cobejats en el mercat com Raúl de Tomás, Cabrera, Darder o un Embarba que causarà baixa per haver donat positiu de covid-19. A aquests i altres noms s'hi suma un altre reforç de luxe, un Álvaro Vadillo que aportarà experiència i talent a l’atac espanyolista i que podria debutar davant de l’Alcorcón.

Una plantilla de luxe, la que dirigeix Vicente Moreno, que se situa com la que té un valor de mercat més elevat de tota la història de la Segona Divisió: 81,1 milions d’euros, segons el portal especialitzat Transfermarkt. És gairebé el doble del valor de mercat que tenia el Girona del curs passat (41,3 milions).

L’equip de Vicente Moreno supera de llarg el valor del segon equip més car d’enguany, el de l’Almeria (50,8 milions). Una plantilla de luxe obligada a assolir l’ascens, que té a les seves files els cinc jugadors amb més valor de Segona: De Tomás, Darder, Pedrosa, Embarba i Wu Lei.

La ‘generació Chen’, desmantellada

La necessària venta de Roca al Bayern va provocar que la batejada com a generació Chen quedés pràcticament desmantellada gairebé quatre anys després que, el febrer del 2017, el club blanc-i-blau anunciés els seus blindatges en un acte en què va treure pit del seu futbol base. Quatre jugadors que van aterrar amb força al primer equip de la mà de Quique Sánchez Flores, però que han durat menys del que s’esperava.

Aarón Martín i Marc Navarro van ser els primers a deixar el club, l’estiu del 2018. El Magúncia va pagar 12 milions –entre fix i variables– pel primer, mentre que el Watford va invertir dos milions en el segon. Aquest setembre el Bayern ha gastat prop de 10 milions (més cinc en variables) per Roca, per qui l’estiu passat oferia més de 20 milions. Així, l’Espanyol ingressarà, com a màxim, 29 milions d’euros per tres dels últims talents del seu planter. Xifres allunyades, això sí, dels imports fixats en les clàusules (25 milions en el cas de Navarro, 40 milions les dels altres tres), però que han donat oxigen als comptes blanc-i-blaus en diferents moments. Melendo, l’únic supervivent a l’Espanyol d’una generació que ha hagut de marxar del niu abans del que estava previst.