Rubi: "Tenim la idea d'allargar la ratxa i seguir escalant posicions"

Després de les victòries davant el Girona i l'Alabès, l'Espanyol buscarà aquest diumenge ampliar la ratxa davant el Llevant. "Serà un partit de molta tensió, nervis i intranquil·litat –avisa Rubi–. Ells tenen la necessitat de guanyar per estar més tranquils, però nosaltres anem amb la idea d'allargar la ratxa i seguir escalant posicions", insisteix el preparador maresmenc, que adverteix que han de sortir motivats contra un rival molt necessitat: "Si no anem al cent per cent, patirem moltíssim”.

El tècnic blanc-i-blau creu que l'Espanyol no només està en un bon moment, sinó que encara té "corda" per a aquest mes de competició que queda, i reitera la seva voluntat de buscar la tercera victòria consecutiva. "Hi anem sabent que si volem lluitar per la setena plaça hem de fer punts. Ens vam marcar el partit també com un equip necessitat i aquest és un desig que hem creat nosaltres al vestidor", reitera.

Rubi també revela que la seva voluntat és que l'equip sigui competitiu fins al final, i apunta: "El missatge és que tant tècnics com jugadors ho donarem tot en aquestes sis jornades que queden. El meu desig és que competim al màxim cada punt. Tenim moltes motivacions i seguirem intentant-ho cada setmana. Hi ha poc marge, però no per perdre un partit hem d'abandonar, perquè al següent ens hem de tornar a reivindicar”. El preparador espanyolista vol evitar caure "en el dia de la marmota", i per això assegura que ho donaran "tot" per evitar que els passi el mateix que en anteriors cursos i acabin en terra de ningú.

Finalment, sobre el Llevant ha comentat que "és un equip al qual li està costant trobar l'equilibri i la regularitat, però que és capaç de generar moltes ocasions de gol". Preguntat per Melendo, el tècnic ha exposat: "És un jugador que creix bastant sol. Sap que pot millorar la finalització i tenir més ocasions de gol. Treballem també per millorar el seu xut. Busco la perfecció en els jugadors i buscarem que sigui millor d'aquí uns mesos, però per a mi hi ha poca diferència entre donar un gol i marcar-lo".