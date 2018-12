Rubi: "Sortim reforçats del partit al Wanda; jugant així guanyarem partits"

La sisena derrota consecutiva no ha desanimat el més mínim un Rubi que, al contrari, ha tret pit de l'actuació dels seus homes al Wanda Metropolitano. "Nosaltres pensem que fent partits com el d’avui guanyem partits. Fent partits com el del Getafe no tenim ni l’opció de guanyar-los. Marxem reforçats", ha explicat el preparador maresmenc, que ha destacat que han generat les ocasions necessàries per obrir la llauna. "Sabem que si l'Atlètic et marca primer és difícil remuntar-li el partit; abans cal tenir oportunitats, però les hem tingut. A la segona part ho hem seguit intentant, però s'han endut el partit amb un penal".

Rubi ha elogiat als seus jugadors que hagin tornat a creure en les formes i en el camí que tan bons resultats els ha donat a principi de temporada, i ha deixat clar que, jugant així, les derrotes són menys doloroses: "Hem cregut molt en nosaltres, en el companys i en el que s’està fent. Necessitàvem un bon resultat acompanyat d’una bona imatge. Si els resultats tornen a ser bons remuntarem posicions. Arribaran a la segona volta. A vegades els mals resultats fracturen; no ens està passant, a nosaltres. Hem tornat a la idea de joc, a tenir una personalitat".

El tècnic blanc-i-blau ha lamentat que estiguin encaixant tants gols en jugades a pilota aturada: "Estem parlant del primer gol del Barça i del Sevilla, l'1-2 del Betis, avui de penal... se'ns estan ajuntant moltes accions a pilota aturada. Estem treballant al màxim per polir-ho i tenir porteries a zero". Amb tot, el maresmenc ha lamentat la falta de punteria: "Ens falta matar més al davant, ens segueix costant, però estem en aquest camí".