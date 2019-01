L'Espanyol condemna el 'Cara al sol' que van cantar alguns seguidors a Vila-real

Mesos després de la campanya per un RCDE Stadium en blanc-i-blau, l'Espanyol torna a afrontar un problema d'índole polític a la grada. L'últim episodi polèmic, però, es va viure en aquesta ocasió al camp del Vila-real, on dimecres alguns seguidors de l'Espanyol van entonar el 'Cara al sol' durant el transcurs del partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. Un gest que no va agradar gens a l'entitat blanc-i-blava, que va mostrar la seva condemna i rebuig a través d'un comunicat que ha estat força criticat a les xarxes socials, ja que molts seguidors espanyolistes consideren que no s'ha reaccionat amb prou fermesa.

En aquest comunicat, l'Espanyol subratlla que "considera que l'esport és un punt de trobada i que l'entitat no s'adscriu a cap idea política, sinó a uns valors que subscriuen tots els seus aficionats". Per això, insisteix l'escrit, el club vol "destacar" el rebuig "a qualsevol expressió política que pugui contravenir valors vinculats al club com el respecte, la solidaritat, la humilitat o l'ambició". El club "insisteix en el seu absolut rebuig contra qualsevol càntic, gest o actitud violenta que contradigui" els seus valors.