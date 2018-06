L'Espanyol i la Grada Canito arriben a un acord

A dos dies de la presentació de la nova campanya d'abonaments, l'Espanyol i la Grada Canito han arribat a un acord per desbloquejar la problemàtica sorgida entre les dues parts després que, des de l'1 d'abril passat, l'entitat, per ordre dels Mossos d'Esquadra, no permetés l'accés als membres del grup d'animació que no haguessin signat un document que els obligava a cedir dades personals que s'incorporaven en un fitxer policial.

L'acord implica que els membres de la zona d'animació del gol Cornellà firmaran un document d'entrada a l'estadi amb les condicions que ja estaven pactades la temporada passada. Respecte del punt controvertit, les dues parts han aconseguit trobar un punt de trobada a partir de la nova Llei europea de protecció de dades. "És una mica més satisfactori que el que el club oferia a l'inici, garanteix molt millor els interessos dels nostres membres", ha explicat Baqué a l'ARA.

El president del grup, Arnau Baqué, ha qualificat de "satisfactori" l'acord assolit. La prohibició d'accés a l'estadi havia afectat uns 200 membres de la Grada Canito. Baqué, que fa setmanes que es reuneix amb el director general corporatiu, Roger Guasch, i amb altres membres de l'àrea social del club, ha agraït "la predisposició de totes les parts que ho han fet possible".

L'advocat ha desgranat l'acord assolit. D'entrada, ha comentat que el club "s'ha ajustat a les exigències de la documentació requerida i a les peticions legals fetes des de la Grada Canito". El grup d'animació es compromet a ser un pulmó i a animar de forma positiva l'equip, així com la resta d'espanyolistes perquè renovin el carnet de soci. A més, actuaran al costat del club en la tasca de difusió i aposta per l'entitat pel que fa als socis. L'Espanyol es compromet a revisar i modificar, si s'escau, el reglament disciplinari intern per evitar que les condicions d'accés a la grada d'animació s'hagin d'anar renovant curs rere curs i tinguin més flexibilitat. A més, el club recuperarà la tarima d'animació dins de l'estadi, amb subjecció al compliment de les normes de seguretat internes.

Una ajuda per l'equip femení

El club, a més, ha acceptat una renovació del preu de l'abonament d'un 20% per a tots els menors de 16 anys i d'entre un 3,5% i un 6% per a tots els menors de 30 anys. En el cas dels més grans de 30 anys, veuran incrementat l'import del carnet 50 euros, però aquest increment anirà destinat a obtenir el carnet de l'equip femení i a ajudar les noies.