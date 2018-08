L'Espanyol s'estrena rescatant un punt de Balaídos (1-1)

L'Espanyol ha estrenat el curs oficial amb un patit i valuós empat a Balaídos (1-1). Els blanc-i-blaus han sumat el primer punt després d'un partit dominat pel Celta, que tot i tenir més estona la pilota i protagonitzar més ocasions no ha pogut desfer l'entremat defensiu espanyolista més enllà d'una ocasió fatídica: una centrada desviada per David López que ha rebotat al pal i ha acabat entrant. Poc abans del descans, Hermoso havia avançat els de Rubi després d'un córner.

Els blanc-i-blaus han començat disposats a jugar les pilotes en curt, però ben aviat l'asfixiant pressió del Celta els ha obligat a rifar pilotes. Els viguesos pressionaven, i els espanyolistes amb prou feines aconseguien superar la línia del mig del camp. Només havien transcorregut 10 minuts i el Celta ja es trobava còmode, amb la pilota sota el seu domini i l'Espanyol resistint les diferents centrades dels gallecs.

Aspas i Pione han exigit a Dídac i Javi López, que amb prou feines s'han pogut incorporar en atac. L'Espanyol ha perseguit la pilota i ha refusat el bombardeig a la seva àrea, mentre el Celta anava collant. A Diego López se li ha anat acumulant la feina, mentre Rubi mirava preocupat el partit des de la banda. De ben segur que al descans tenia pensat tocar coses, ja que el seu equip ha tardat en desfer-se de la pressió dels locals i poder avisar Sergio Álvarez. Baptistão ho ha provat de lluny primer, i Piatti, de dins de l'àrea després; tots dos amb tirs rasos però centrats.

Ni Darder ni Roca han aconseguit fer-se seu el partit, i això ho ha aprofitat el Celta per recuperar pilotes perilloses en zones de risc. L'Espanyol, malgrat tot, ha sabut resistir en un primer temps de patiment, i quan ha pogut ha sigut letal. Borja s'ha trobat una pilota rebotada després d'una interessant passada filtrada de Darder, però sense espai ni temps per reaccionar Sergio Álvarez li ha pres l'oportunitat. A pocs segons del descans, d'un córner servit per Piatti n'ha nascut el gol. Un defensa del Celta ha pentinat la centrada, Hermoso l'ha controlat amb el pit i, acte seguit, ha resolt amb un tir amb la dreta. Gairebé sense creure's-ho, l'Espanyol se n'ha anat al descans amb avantatge al marcador.

Si en la primera part l'Espanyol ha marcat un gol tot i no tenir la pilota, la segona ha arrencat amb l'empat d'un Celta que estava sent dominat. Una centrada de Junior Alonso des de l'esquerra l'ha desviat lleugerament amb la punta de la bota David López, amb tanta mala fortuna que Diego López no l'ha pogut desviar i el rebot, després de topar amb el pal, s'ha passejat per la línia de gol. Quan Aspas l'ha empès, la pilota ja havia creuat la línia.

El gol ha animat el Celta, que ha fet un pas endavant per buscar el segon. L'Espanyol ha tornat a recular. Borja ha perdonat una ocasió des de la frontal quan s'havia habilitat un espai perillós, però ha sigut un avís aïllat. Els viguesos han pressionat, arribant a provocar en fins a dues ocasions la revisió arbitral. L'àrbitre del VAR ha confirmat primer que Maxi Gómez es trobava en fora de joc en un gol i, pocs minuts després, no s'ha pronunciat en una acció en què Piatti semblava haver controlat la pilota amb el braç dins de l'àrea. L'àrbitre principal, Jaime Latre, ha decidit no xiular res. L'Espanyol ha intentat apurar les seves opcions al tram final, i Sergio Álvarez ha hagut d'estirar-se a tres minuts del final per desviar a córner una rematada creuada de Sergio García. L'últim avís de perill per a cada equip: una falta de Maxi Gómez que no ha trobat porteria per al Celta, i un contracop amb gran perill per a l'Espanyol que una mala passada de Dídac ha acabat frustrant. L'era Rubi arrenca amb un empat en un camp força complicat.