Borja Iglesias, el fitxatge més car de la història de l'Espanyol

Borja Iglesias ja és la compra més cara de la història de l'Espanyol. El club blanc-i-blau, que ha publicat una imatge d'un panda amb la samarreta espanyolista, pagarà 10 milions al Celta per qui arriba per ser el substitut de Gerard Moreno. Iglesias, gallec de 25 anys, ha arribat aquest dilluns a Barcelona per firmar el pertinent contracte. Firma per quatre temporades i tindrà una clàusula de 28 milions d'euros. Passarà revisió mèdica aquest dimarts a la Clínica Corachán i dimecres serà presentat a la seva nova casa, l'RCDE Stadium (12 h).

"Comença una nova etapa apassionant. Vull donar les gràcies a l'Espanyol per confiar en mi per debutar a la màxima categoria del futbol espanyol i poder complir un somni que busco des que era molt petit", ha escrit el davanter al seu compte de Twitter. Iglesias també ha mostrat el seu agraïment al Celta per l'"increïble" tracte que ha rebut del club i la seva afició.

El gallec ha prioritzat la proposta de l'Espanyol, que li assegura més minuts i protagonisme al davant d'altres ofertes importants. El Celta li va oferir renovar (li quedava un any de contracte) reiterades vegades, però va refusar l'oferta a causa de la forta competència amb Iago Aspas i Maxi Gómez. El Sevilla també el va tenir en el punt de mira, però tampoc li garantia prou minuts. Clubs britànics com ara el Swansea i el Celtic Glasgow també van interessar-se pels seus serveis fa uns mesos.

Borja, que va arribar a debutar a Primera Divisió la temporada 2014-2015 davant el Sevilla, va aconseguir 23 gols en els 43 partits oficials que va disputar la passada campanya. Amb el filial del Celta va anotar 73 gols en 144 partits de Lliga. Un davanter jove amb una enorme projecció que se suma a Sergio García, Leo Baptistao i Álvaro Vázquez.

El seu cost supera els 8 milions pagats per Sergi Darder i els 7,5 de Leo Baptistao. Tots tres, sota el mandat de Chen Yansheng. Amb el president xinès, l'Espanyol ha fet les tres incorporacions més cares de la seva història (s'hi podria afegir Roberto Jiménez, el porter que més ha costat, 3 milions).