L'Espanyol s'assegura la continuïtat de David López fins el 2023

El cos tècnic i la plantilla de l'Espanyol respiren més tranquils després de saber que un dels pesos pesants de l'equip, David López, ha arribat a un acord de renovació i millora contractual amb el club. Renova fins el 2023, amb una clàusula de 50 milions d'euros. El polivalent jugador, de 28 anys, seguirà lligat d'aquesta forma al club on es va formar. L'entitat blanc-i-blava ha fet oficial l'acord després de setmanes de negociacions en què ha aparegut l'interès de diversos clubs com el Betis, el Lió i, sobretot, el Fulham, que no ha arribat al mínim de quantitat exigida per l'entitat. Algunes d'aquestes propostes milloraven significativament les propostes econòmiques que l'Espanyol havia fet al jugador. Fins ara, David López tenia contracte fins al 2020 i una clàusula de 40 milions.

540x306 David López, durant una sessió d'entrenament aquesta pretemporada / RCD ESPANYOL David López, durant una sessió d'entrenament aquesta pretemporada / RCD ESPANYOL

La seva fitxa, però, estava per sota del seu rol dins de la plantilla des de principis del curs passat, quan va erigir-se com un líder en defensa. El santcugatenc, peça fonamental a l'eix central, ha disputat el 97,5% dels minuts oficials en els últims dos cursos. L'any passat se li va prometre una millora salarial que va quedar congelada per les restriccions econòmiques que fa un any que viu el seu propietari a l'hora d'invertir a l'estranger. Ara, el club entén que calia fer un esforç per un dels jugador considerats pilars del projecte, i per això el situarà entre el grup de més ben pagats de la plantilla, amb un salari per sobre dels dos milions. La renovació del santcugatenc suposa un maldecap menys per a un Espanyol que porta temps pendent del ball de centrals.