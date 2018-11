Miró patrocinarà l'Espanyol femení les pròximes dues temporades

Continuant amb l'aposta de potenciar i professionalitzar el futbol femení, l'Espanyol ha fet un pas endavant anunciant un nou patrocinador per a la samarreta del primer equip dirigit per Joan Bacardit. El club blanc-i-blau ha fet públic que l'empresa Miró Electrodomèstics serà el patrocinador principal del femení per a les pròximes dues temporades, fins al 2021. L'empresa d'electrodomèstics pagarà una xifra propera als 50.000 euros anuals per aquest acord.

El primer equip femení, per tant, portarà el nou espònsor a partir d'aquest diumenge, en el partit contra l'Sporting de Huelva (12 h). El director general corporatiu de l'RCD Espanyol, Roger Guasch, i el director de Miró, Matteo Buzzi, han certificat l'acord a l'RCDE Stadium, acompanyats per les capitanes del primer equip Paloma, Estibi i Inés i el coordinador del futbol femení, Lauren Florido.

"Hem signat aquest acord de patrocini perquè volem unir Miró amb una marca catalana molt important en el territori espanyol. Volem apostar per l'esport femení en general, perquè tingui més espai en els mitjans de comunicació, i perquè els valors que transmet l'Espanyol són molt importants", ha dit Buzzi.

L'acord pel femení arriba un any i gairebé tres mesos després que l'Espanyol anunciés el patrocinador per a la samarreta del primer equip masculí, Riviera Maya. Els dos acords, però, evidencien les diferències econòmiques que encara hi ha entre els dos sexes: el primer equip masculí –que ingressa 2 milions anuals fixos més variables de l'estat Mexicà de Quintana Royo– rep per cada partit el que el femení ingressarà cadascuna de les dues temporades d'aquest acord. Unes xifres que demostren que el futbol femení avança però encara té molt marge de creixement.