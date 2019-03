La Reial Societat, primera parada de la voràgine del març

Només interessa la Reial Societat. És el missatge que s'autoenvia el vestidor del Barça, focalitzat en la primera de les sis parades estratègiques d'un mes de març trepidant. En 20 dies, les blaugranes disputaran sis partits en què hi ha mitja temporada en joc, amb el decisiu pas pel Wanda Metropolitano per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid i la disputa dels quarts de final de la Champions. La primera obligació passa per la Ciutat Esportiva aquest dimarts (18.30 h, Gol).

"No podem mirar més enllà. En dos dies juguem i ens aniria molt bé fer un bon partit contra la Reial per afrontar el que queda", deia Aitana Bonmatí en la prèvia. També el tècnic Lluís Cortés insistia en aquest horitzó estimulant d'enfrontaments: "Les jugadores són conscients que ens ve un mes difícil, en què jugarem partits molt importants". L'entrenador blaugrana veu les seves jugadores "preparades, disposades, amb molta ambició i contentes d'afrontar aquest tram de Lliga amb la màxima il·lusió possible".

Amb il·lusió i, esperen, amb opcions de títols. El duel d'aquest dimarts davant la Reial Societat a la Ciutat Esportiva és una oportunitat de pressionar l'Atlètic de Madrid, que haurà de visitar el Rayo Vallecano l'endemà, dimecres. Les de la franja han acumulat dues jornades marcant després de sis partits sense fer gol i van trencar, també, una ratxa de set derrotes amb un valuós triomf contra l'Sporting de Huelva abans de l'aturada. A la primera volta, les matalasseres van haver de remuntar al Cerro del Espino després d'un gol d'Ángeles del Álamo que es va acabar de neutralitzar a la segona meitat. Gairebé fins al final, l'empat va planar per l'ambient. Ara, però, l'equip de José Luis Sánchez Vera no vol ni imaginar-se res que no sigui sumar els tres punts per mantenir l'avantatge de sis abans del gran duel contra el Barça de diumenge (13 h, Gol). Per al partit, el club madrileny ja ha informat que només queden 6.000 entrades disponibles. S'espera un ambient espectacular al Wanda Metropolitano, amb més de 50.000 aficionats blanc-i-vermells a les graderies.

Serà el xoc que definirà com queda la Lliga Iberdrola, que actualment domina l'Atlètic, el qual recentment va tombar el Barça a la Copa de la Reina. No serà fins després del partit que la plantilla blaugrana canviarà el xip per pensar en la Champions, on l'espera l'equip noruec de l'LSK Kvinner, primer al Mini. València casa i Logronyo fora seran les altres dues cites per tancar aquest març tan carregat.