Els rondos tornen a un futbol que confia en viure els primers partits en un mes

Els rondos han tornat. Per primer cop en més de dos mesos, els jugadors dels equips professionals catalans, el Barça, l'Espanyol i el Girona, han pogut entrenar en grups de fins a 10 jugadors. La imatge icònica del rondo, exercici sobre el qual s'ha aixecat una cultura futbolística al Barça, ha tornat a la Ciutat Esportiva just en una setmana en que les autoritats de la Lliga de futbol viuen amb optimisme el futur retorn de la competició.

Mica en mica, la Lliga supera obstacles. Aquest darrer cap de setmana, la Bundesliga alemanya ha obert camí. A Anglaterra, on fins ara els jugadors no ho veien clar, els clubs de la Premier League han votat a favor del retorn dels entrenaments en grup a partir d'aquest dimarts. L'objectiu seria el retorn de la competició sobre el 12 de juny, la mateixa data amb la qual treballa la Lliga espanyola. Els jugadors i entrenadors de la Premier van rebre un dossier de 40 pàgines amb la normes per entrenar la setmana passada, entre les quals es trobaven la prohibició de les entrades arran de terra i una obligació de desinfectar els camps. El Govern ja va donar el vistiplau al fet que la competició torni a porta tancada a partir de l'1 de juny.

A la lliga espanyola, una de les veus més contràries al retorn dels entrenaments, el defensa del Cadis Fali, ja ha tornat a la feina, després de treballar amb un psicòleg. Javier Tebas, el president de la Lliga, insisteix en que "no hi ha risc de contagi als entrenaments", mentre treballa amb aquest calendari que hauria de permetre el retorn dels partits a portada tancada el 12 de juny.

Al Barça, el primer equip s'ha dividit en grups de fins a 10 jugadors, tal com marca el protocol. La sessió ha comptat amb els tradicions rondos, jocs de posició i uns exercicis d’associació amb pilota entre els futbolistes, coincidint amb el primer dia d’entrenaments en grup. Els jugadors de l'equip de Quique Setién per cert, ja han passat una segona tanda de tests i tots han donat negatiu. El mateix ha passat a la Ciutat Esportiva Dani Jarque de l'Espanyol, on els jugadors han estat dividits en tres grups de 10 de jugadors per realitzar tasques de camp, de manera diferenciada en diverses franges horàries i en diferents zones de les instal·lacions.

També ha fet el primer entrenament col·lectiu el Girona, qui confia en lluitar per pujar a Primera un cop la pilota torni a rodar per estadis sense aficionats. La idea de la Lliga és acabar la temporada entre juny i juliol. L'agost seria per acabar la Champions i l'Europa League. Entre les preguntes que queden per respondre, és que passarà amb la propera temporada. I quan començaria, ja que algunes lligues, com França, Països Baixos, Bèlgica i Escòcia, han decidit donar-la per acabada.