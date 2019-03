Rubi: "Ens passen coses curioses, fa temps que és divertit venir a veure l’Espanyol"

El triomf contra el Valladolid serveix per donar més tranquil·litat a l'Espanyol d'un Rubi que ha celebrat el fet que l'afició blanc-i-blava hagi gaudit a l'estadi, on amb el 3-1 s'ha vist una onada a la grada. "És el somni de tot entrenador, que l'afició tingui una festa a l'estadi. Crec que estem fent una temporada a l'estadi de nota força alta. Ho està valorant. Ara ens toca passar a l'altra part, ser bo en els resultats fora de l'estadi. Tant de bo tinguem més partits així", ha exposat el tècnic maresmenc, que s'ha mostrat "molt satisfet" del partit contra el Valladolid. "Si avui no hem disfrutat, ja no sé què hem de fer. No és fàcil dominar del 0 al 90, però l'aficionat s'ho ha passat bé i el cos tècnic està content", ha apuntat.

El preparador maresmenc ha negat que estigués tranquil tot i el 3-1. "Em feia por que els jugadors es relaxessin. Espero poder veure més partits com aquest", ha comentat, sobre el tram final. Rubi ha destacat que hi ha hagut dos punts d'inflexió: l'errada de Darder al minut 2 davant Masip i el penal fallat per Guardiola. "Tots dos equips n'hem tingut. Al final, la qualitat que tenim a la porteria ens ha ajudat moltíssim". L'aturada, efectivament, ha ajudat el seu equip a afrontar la segona part amb optimisme: "Últimament ens estan passant coses curioses i de molta emoció, des de Vila-real, el dia del Rayo, avui això… Fa temps que és divertit venir a veure l'Espanyol. Últimament ens està sortint cara. Val la pena patir si acabem guanyant".

Rubi ha reivindicat un cop més la bona dinàmica d'aquest 2019. "Ja portem cinc partits sense perdre, però ara venen Athletic i Sevilla i cal ser prudents", ha avisat. El tècnic ha lamentat les grogues que han vist Darder i Borja Iglesias, i que els impediran jugar a San Mamés la setmana vinent. "Tard o d'hora havia de passar. Trastoca, són jugadors que més o menys són titulars, però no em preocupa perquè els que surtin ho faran bé".

L'entrenador de l'Espanyol s'ha desfet en elogis a Wu Lei: "Va molt bé als espais, és una ploma, no l'identifiques, a vegades el tens per dins, per fora, no el localitzen bé. A nivell tècnic és més que bo, ràpid, vertical, no perd pilotes fàcils. Un bon jugador. De moment està complint les expectatives, intentarem que no afluixi", ha apuntat. Sobre la lesió de David López no ha sabut donar gaire detalls: "Està fent proves a l'hospital. No volem ser pessimistes, però podria tenir alguna cosa al genoll". El seu company a l'eix central, Hermoso, ha marcat un gol i haurà de liderar la defensa si el santcugatenc pateix una lesió greu. Rubi també n'ha parlat: "El Mario és un jugador d'una dimensió estratosfèrica. L'únic que ha de tenir és ser més regular. Si ho aconsegueix, és un jugador brutal. El veig capacitat per adaptar-se amb qualsevol".