Rubi: "Amb l'1-0 no he vist l'equip anar a fer sang"

L' empat de l'Espanyol contra l'Osca (0-0) no ha deixat gens satisfet un Rubi que marxa "fotut" perquè "esperava guanyar aquest partit". El tècnic blanc-i-blau ha lamentat la mala segona part que ha fet el seu equip: "No he vist que després de l'1-0, l'equip anés a fer sang contra el rival". El preparador maresmenc ha qualificat de "just" el resultat veient "el global del partit". "Veia que el podíem guanyar i que el podíem perdre, estava massa boig", ha confessat Rubi.

"Ho hem de fer millor que avui per guanyar partits. Hem de mirar endavant, a mi no em fa por el descens perquè jo miro endavant i cap amunt", ha prosseguit l'entrenador de l'Espanyol, que ha intentat explicar què li ha passat al seu equip a la segona meitat: "Tota la setmana hem transmès l'ambició als jugadors. Sabíem que teníem davant un rival que no regala res. Hem fet tot el possible per arribar al jugador, hem estat bé al principi, però després ens hem difuminat. No hi ha hagut el ritme que volíem, no hem estat bé".

Rubi s'ha referit a dos noms propis. D'entrada, ha reconegut que Alfa Semedo no ha estat encertat, però no l'ha volgut assenyalar: "Potser s'ha posat nerviós amb alguna de les pèrdues i no ha aconseguit refer-se. És un nano jove, de 21 anys, està en el seu camí, a vegades passa. Ha posat tota la intenció del món i no li ha sortit, però no vull posar l'atenció en ell. No hem estat bé tots a la segona part". Més elogis ha rebut l'actuació de Wu Lei, que al seu criteri "ha estat el jugador que ens ha donat més desequilibri". "M'ha agradat que s'atrevís a regatejar, li ha faltat fortuna de cara a porteria, però ho ha intentat i ha tingut les ocasions més clares", ha afegit el tècnic.