Irlanda balla contra Itàlia al Sis Nacions (56-19)

La selecció d'Irlanda ha apallissat sense problemes a Itàlia (56-19), en partit de la segona jornada del torneig de les Sis Nacions de rugbi disputat a l'Aviva Stadium de Dublín. El XV del Trèvol, que havia vençut en el xoc inaugural a França a París gairebé 'in extremis' (13-15), no ha patit gaire contra la 'azurra', que havia caigut davant Anglaterra a l'Olímpic de Roma per 15-46.

Sembla que Irlanda torna a ser aquell equip compacte, fiable i espectacular que va guanyar el Sis Nacions ara fa tres anys i l’únic equip capaç de derrotar els totpoderosos ‘All Blacks’ neozelandesos durant els darrers cinc anys. Avui ha mostrat el seu potencial arrasant una feble Itàlia que ja perdia de vint punts poc després del quart hora de joc.

Els irlandesos han olorat sang i han aixafat els seus rivals amb un joc contundent, directe i agressiu fins assegurar el punt bonus ofensiu (que assoleix l’equip capaç d’anotar quatre o més assajos en un partit). Un cop assegurat aquest objectiu, gràcies als primers quatre assajos de Robbie Henshaw, Connor Murray, Bundee Aki i Keith Earls, el XV del Trèvol s’ha dedicat a passar-s’ho bé i generar espectacle davant una Itàlia impotent i entregada. Passades d’esquena, creus i un festival de recursos tècnics ofensius que han alegrat la vista en un espectacle que no sovinteja a l’hemisferi nord.

Irlanda encara ha notat dos assajos més (de la mà de Henshaw i Rory Best) que deixaven el marcador en un contundent 42 a 0 al minut 50 de joc. Amb sis assajos al seu haver els irlandesos han aixecat el peu de l’accelerador, cosa que ha permès que Itàlia anotés tres assajos a les acaballes del partit de la mà de Tommasso Allan, Edoardo Gori i Matteo Minozzi. El XV del Trèvol, ple de suplents i jugant a mig gas, encara ha anotat dos assajos –el setè i el vuitè- tots dos anotats per Jacob Stockdale.

Irlanda s'enfrontarà a la tercera jornada, el proper dia 24, a Gal·les en el propi Aviva Stadium; mentre Itàlia es mesurarà a França el 23 a Marsella.