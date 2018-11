Històric triomf dels irlandesos contra el All Blacks un any abans del Mundial (16-9)

La selecció irlandesa de rugbi ha derrotat per primer vegada a casa als All Blacks, la millor selecció de rugbi del món (16-9). Irlanda, un any abans del Mundial del proper any al Japó, ha enviat un avís a una Nova Zelanda que buscarà guanyar el Mundial per tercer any consecutiu.

El partit de Dublín posava cara a cara les dues millors seleccions segons el rànquing internacional. Una Irlanda campiona del 6 Nacions i Nova Zelanda, campiona del l’hemisferi sud, que venia de guanyar patint a Londres contra els anglesos. Irlanda, que el 2016 va guanyar per primer cop als All Blacks, fent-ho fora de casa, ha decidit un partit dur amb un assaig d’Stockdale a la segona part, defensant els darrers atacs de Nova Zelanda amb el suport d’una afició que cantava 'The Fields of Athenry'.

Als altres partits de la jornada d’amistosos, Sud-àfrica s’ha imposat a Murrayfield als escocesos (20-26) en la primera derrota del XV del Card a casa en 12 mesos. Anglaterra, amb suplents, no ha fallat contra els japonesos a Londres (35-15), tot i que al descans, Japó sorprenia guanyant per 10-15 al temple del rugbi de Twickenham. Gal·les de la seva part, ha passat per sobre de Tonga a Cardiff per 74 a 24. En el darrer amistós, França s’ha imposat a Argentina per 28-13, després d’un bon inici de partit dels ‘pumas’, superats a la segona part pels assaigs de Guirado i Thomas.