Gal·les es fa amb la segona posició final al Sis Nacions en derrotar França (14-13)

La selecció de Gal·les s'ha fet amb la segona plaça del torneig Sis Nacions, després d'imposar-se aquest dissabte per 14-13 a un equip francès que tancar el torneig sense ser capaç de guanyar en cap dels seus desplaçaments.

Tot i avançar-se als tres minuts de joc amb un "drop" de Francois Trinh-Duc, França ha vist com els gal·lesos li donaven la volta amb un assaig de Liam Williams als nou minuts i els cops de càstig transformats per Leigh Halfpenny. Però França no estava disposada a caure a Cardiff i ha tornay a ajustar el marcador (11-10) amb un assaig de Gael Fickou sis minuts més tard.

Remuntada que no ha prosperat per l'efectivitat de Halfpenny que amb un nou cop de càstig (14-10). A la segona part, sense gairebé punts, els locals han certificat acabar segons. Irlanda guanya el torneig davant de Gal·les, Escòcia, França, Anglaterra i Itàlia.