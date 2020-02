Victòries de Gal·les i Irlanda en l'estrena del Sis Nacions de rugbi

La selecció gal·lesa ha debutat al Sis Nacions de rugbi, on defensa el títol obtingut fa un any, i ha derrotat els italians a Cardiff (42-0). Al descans, Gal·les ja manava còmodament per 21-0 i ha deixat fora de combat els italians. Els xuts a pals de Biggar, sumats als tres assajos de Josh Adams i dos més de Tompkins i North, han decidit el matx.

651x366 Johnny Sexton ha brillat al Irlanda-Escòcia de rugbi / ARA

La selecció d’Irlanda s’ha imposat per 19-12 a Escòcia en la primera jornada del torneig del Sis Nacions de rugbi. Johnny Sexton ha liderat el triomf dels verds anotant tots els punts locals. El xutador no ha fallat tres xuts de càstig i, a més, ha sigut l’autor de l’únic assaig dels irlandesos. Els escocesos, amb quatre xuts a pals de Hastings, han plantat cara però no han pogut superar la defensa irlandesa encapçalada per CJ Stander, escollit millor jugador del partit. El tercer partit serà aquest diumenge entre França i Anglaterra (16 h).